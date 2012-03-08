چهار مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد گرگان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی بعد از ظهر پنحشنبه در نشست مشترک با هیئت رئیسه بانک ملت افزود: این واحد امکانات مناسبی را برای انجام فعالیتهای پژوهشی،آموزشی واجرایی درسطح استان گلستان فراهم کرده است.

محسنی، خواستار تقویت و توسعه همکاری‌های فی مابین شد.

مدیرعامل بانک ملت گلستان نیز در این دیدار به معرفی بسته های خدمات ارائه شده بانک ملت و همچنین خدمات نوین بانک ملت پرداخت.



معصومی از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان ، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان خبر داد.

وی در این دیدار ضمن تجلیل از فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان این فعالیتها را قابل تحسین توصیف کرد و گفت : افتخار می کنیم که بتوانیم به دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تسهیلات و خدمات ارائه کنیم.