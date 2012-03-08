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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

محسنی:

چهار مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد گرگان فعالیت دارد

چهار مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد گرگان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به جایگاه این واحد در سطح منطقه و کشور از فعالیت چهار مرکز تحقیقاتی فعال و بیش از 30 آزمایشگاه تخصصی و مجهز به تجهیزات مدرن و پیشرفته در این واحد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی بعد از ظهر پنحشنبه در نشست مشترک با هیئت رئیسه بانک ملت افزود: این واحد امکانات مناسبی را برای انجام فعالیتهای پژوهشی،آموزشی واجرایی درسطح استان گلستان فراهم کرده است.

محسنی، خواستار تقویت و توسعه همکاری‌های فی مابین شد.
 
مدیرعامل بانک ملت گلستان نیز در این دیدار به معرفی بسته های خدمات ارائه شده بانک ملت و همچنین خدمات نوین بانک ملت پرداخت.

معصومی از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان ، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان خبر داد.
 
وی  در این دیدار ضمن تجلیل از فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان این فعالیتها را قابل تحسین توصیف کرد و گفت : افتخار می کنیم که بتوانیم به دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تسهیلات و خدمات ارائه کنیم.
کد مطلب 1555175

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