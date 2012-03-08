اعتبارات بافت های فرسوده در مازندران 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری های مازندران افزود: بستر اجرای قانون که نماینده دولت بوده وظیفه خطیری بوده که باید تقویت شود.

وی افزود: به دلیل گردشگر پذیربودن، مواهب طبیعی و اراضی جلگه ای استان باید در ساخت و سازهای شهری و روستایی جدیت بیشتری صورت گیرد.

استاندارمازندران با اشاره به اینکه تخریب اراضی جلگه ای سبب باررور شدن و تولید مجدد آن در اقلیم طبیعی مازندران نخواهد شد، تصریح کرد: در حفظ و بهره برداری از اراضی جلکه ای و جنگلی که یک تکلیف همگانی بوده بایداهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در دولت های گذشته یکی از دغدغه های مردم به احیای بافت های فرسوده و مقاوم بودن بناهای ساختمانی بوده است، یادآور شد: با اجرای طرح هادی و مقاوم کردن بافت های فرسوده و احیای آن در مواجه با بلایای طبیعی پیشگیری های صورت گرفته است.

طاهایی با اشاره به اجرای موفق طرح هادی توسط بنیاد مسکن استان در بافت های روستایی، گفت: وجود دهیاریها، بخشداری، شورای اسلامی و پایگاه های محلات ظرفیت بسیار ارزشمندی برای جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه است.

استاندار مازندران افزود: اعتبارات بافت فرسوده در سالجاری از رشد 2.5 برابری نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

طاهایی گفت: به موجب قانون و در چارچوب آن باید اصول مهندسی و مقاوم سازی در ساخت و ساز رعایت و کمیته صیانت از حقوق بیت المال و ساخت و سازبی رویه به طور جدی با آنها برخورد کنند.