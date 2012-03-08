پرداخت 735 میلیون ریال تسهیلات به خبرنگاران و نویسندگان/ برگزاری جشنواره ادبی ابن حسام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت:141 نفر عضو صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان در خراسان جنوبی هستند.

محمد مطهری فر اظهارکرد: از این تعداد 98 نفر هنرمند در بخشهای موسیقی، سینما، شاعر، خوشنویسی و نمایش، 31 نفرنویسندگان و خبرنگاران و 12 نفر از کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هستند. وی تعداد بیمه شدگان را 209 نفر ذکر کرد و بیان کرد: از این تعداد 62 نفر نویسندگان و روزنامه نگاران ، 72 نفر هنرمندان و 75 نفر فعالین قرآنی هستند.

وی به ارایه تسهیلات به عنوان دیگر خدمات این صندوق اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون 45 هنرمند، نویسنده و خبرنگار از تسهیلات این صندوق بهره مند شده اند که مبلغی بالغ بر 735 میلیون ریال به وام گیرندگان اعطا شده است.

این مسئول افزود: با هماهنگی با بیمه ایران در سال 91 تلاش شیده است تا حداکثر خدمات بیمه تکمیلی با حداقل حق بیمه سهم اعضای صندوق لحاظ شود.

مطهری فر با بیان اینکه مابه التفاوت هزینه های این بیمه از طریق صندوق پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: علاقمندان به بیمه تکمیلی می توانند در مرکز استان به نمایندگی صندوق واقع در اداره کل و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: نمایندگی صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در خراسان جنوبی از عموم علاقه مندان جهت عضویت در صندوق و استفاده از تسهیلات وام و مزایای بیمه دعوت به عمل می آورد.

علاقه مندان جهت عضویت می توانند به دفتر نمایندگی این صندوق مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 94-4323393 تماس حاصل کنند.

رییس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: ابن حسام بهانه‌ای برای معرفی ظرفیت های استان و قوت گرفتن شاعران جوان جوان است

سومین جشنواره جایزه ادبی ابن حسام خوسفی برگزار شد

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: نزدیک به دو هزار اثر شعر و 400 داستان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

مهدی حبیبی افزود: با توجه به حجم بالای اشعار ارسالی به جشنواره از هیات داوران استفاده شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در سطح ملی، بیان کرد: ضرورت و معرفی این شاعر اهل بیت(ع) به تمام کشور مهمترین هدف برگزاری در سطح ملی است.

حبیبی ادامه داد: با توجه به اینکه ابن حسام شاعر آیینی بزرگی است که نام او مغفول مانده حوزه هنری باید به شعر آیینی توجه بیشتر داشته باشد.

وی افزود: شاعران اهل ادب استان علی رغم آوازه بلند در سطح کشور شناخته نشده هستند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: ابن حسام بهانه‌ ای برای معرفی ظرفیت و قوت گرفتن شاعران جوان است.

حبیبی بیان کرد: اگر جریان داستان نویسی در استان شور و نشاط پیدا کند شاهد داستان های قوی خواهیم بود.

توجه به مفاخر در راس برنامه های فرهنگی باشد

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت: برنامه فرهنگی و ادبی استان اولویت خاص دارد بنابراین توجه به مفاخر باید در راس برنامه های فرهنگی استان باشد.

محمد ابراهیم افشاری شب گذشته در اختتامیه سومین جشنواره سراسری جایزه ادبی ابن حسام خوسفی، گفت: خراسان جنوبی برخوردار از مفاخر و نخبگانی است که مغفول واقع شده اند.

وی افزود: حوزه هنری خراسان جنوبی در مقابل اعتبارت فرهنگی که دریافت کرده دو برابر برنامه ارائه کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز در استان و جامعه فرهنگی کشور با جنگی از جنس سخت روبه رو نیستم بلکه شاهد جنگ نرم و تهاجم در بحث فرهنگی هستیم.

افشاری ادامه داد: شعر و جامعه فرهنگی ما باید دفاع نرم کند چرا که جامعه امروز در این حوزه نیازمند کمک است.

وی با اشاره به چهره هایی چون عبدالعلی بیرجندی در استان که از طرف یونسکو معرفی شده اند، تصریح کرد: سرمایه گذاری در معرفی مفاخر استان کم است.