موفقیت محققان کشور در تولید 2 رده سلولی با ژنوم ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر احد خوش زبان در حاشیه دومین کنگره کاربرد سلولهای بنیادی در بازسازی بدن، در جمع خبرنگاران تحقیقات بر روی تولید و فرآورده های سلول بنیادی را از ماموریت های این واحد نام برد و افزود: در این راستا یکی از کارهایی که در دستور کار قرار داده شد تولید "سل لاین"است.

رئیس واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی سل لاین را ماده اولیه تولید سلولهای بنیادی تعریف کرد و اظهار داشت: این سلول با تغییراتی که در طولانی مدت بر روی آنها ایجاد می شود، نامیرا (بدون مرگ) می شوند از این رو قابل تکثیر هستند.



وی با بیان اینکه سل لاین ها برای انجام کارهای تحقیقاتی چون بررسی تاثیرات دارویی و آزمایشهای حیوانی مورد استفاده قرار می گیرند، خاطر نشان کرد: درحال حاضر این ماده از خارج وارد می شود. پس از خریداری، سل لاین ها معمولا در بانکهای سلولی نگهداری و تکثیر داده می شوند.



خوش زبان از تولید این سلول در واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی خبر داد و یادآور شد: در این پروژه موفق به جدا سازی سل لاین های "رتینو بلاستوم" (سرطان کره چشم) و " جاینت سل تومور" (ضایعه ای شبیه تومور در فک و غشای مخاطی لثه) شدیم که دارای ژنوم ایرانی هستند.



وی با تاکید بر اینکه اکثر تحقیقات انجام شده بر روی ژنوم خارجی است، ادامه داد: نتایج این تحقیقات بر روی ژنوم خارجی نتایج خوبی حاصل می شود ولی بر روی نمونه های داخلی پاسخ ها متغییر است از این رو اقدام به تولید سلولهایی با ژنوم ایرانی کردیم تا در تحقیقات مورد بهره برداری قرار گیرد.



رئیس واحد فراهم آوری بیمارستان فارابی با بخش ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی انجام شد، اضافه کرد: نمونه های تومور از مجتمع بیمارستانی امام خمینی گرفته شد و پس از یک سال کار تحقیقاتی موفق به جداسازی این س لاین شدیم.



خوش زبان با تاکید بر اینکه تولید این سل لاین ها برای کارهای تحقیقاتی است یادآوری شد: نتایج تحقیقات که نمی توان بر روی بیماران اجرایی کرد از این رو در محیط آزمایشگاه ها بر روی حیوانات اجرایی می شود به این صورت که با استفاده از سل لاین ها تومورهایی در نمونه های حیوانی ایجاد می شود و تاثیر روشهای درمانی بر روی این نمونه ها مورد بررسی قرار می گیرد.