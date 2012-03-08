نظارت روزانه بر بازار لرستان/ کشف کالای قاچاق از یک اتوبوس مسافربری

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی در این رابطه اظهار داشت: به منظور کنترل بیشتر بر اوضاع بازار در ایام پایانی سال و نیز نظارت بر عملکرد مراکز و فروشگاههای عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی جات و غیره گشتهای مشترک به طور مستمر برگزار می شود.

وی ادامه داد: این گشتهای مشترک با حضور شعب تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت، معدن وتجارت در سطح مرکز استان و دیگر شهرستانهای استان برگزار می شود.

300 واحد صنفی مود بازرسی قرار گرفت

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: در این گشتها که به طور معمول بعداز ظهرها و در زمانهایی خارج از وقت اداری صورت گرفته است بیش از 300 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت.

جودکی ادامه داد: در این راستا حدود 50 پرونده تشکیل و متخلفین برای طی مراحل دادرسی به تعزیرات حکومتی شهرستانهای مربوطه احضار شدند.

وی یادآور شد: در صورت داشتن سابقه و تکرار تخلفات صنفی مجازاتهای شدید تری از جمله تعطیلی و نصب پرده در دستور کار شعب رسیدگی کننده قرار دارد.

کشف کالای قاچاق از یک اتوبوس مسافربری در خرم آباد

بنابر این گزارش اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد مقادیری کالای قاچاق به ارزش حدود 135 میلیون ریال به نفع دولت ضبط و راننده حامل کالای قاچاق را 20 میلیون ریال جریمه کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان در این رابطه گفت: مطابق گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف مقادیر زیادی البسه، لامپ و باطری خودرو از داخل یک دستگاه اتوبوس مسافربری، خودوری مذکور توقیف و سرنشینان آن برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جودکی با بیان اینکه کالای قاچاق نیز برای تعیین ارزش ریالی در اختیار گمرک قرار گرفت، افزود: پس از تعیین ارزش ریالی کالای مکشوفه از سوی گمرک استان و اعلام جرم علیه متهمان،پرونده آنها از سوی مراجع قضایی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال و بلافاصله به شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز ارجاع داده شد.

وی عنوان کرد: در این راستا و پس از احضار متهمان و ثبت اظهارات و دفاعیات به واسطه عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی اتهام وارده مبنی بر قاچاق کالا محرز و به استناد قانون و با حکم این شعبه کالاهای مکشوفه به ارزش حدود 135 میلیون ریال به نفع دولت ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان یادآور شد: این اداره کل راننده خودوری حامل کالای قاچاق را به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کشف و ضبط 70هزار عدد مواد محترقه

با حکم شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد تعداد 72هزار عدد مواد محترمه شامل انواع ترقه های کپسولی و فشفشه های ماکسیل لوله ای به ارزش بیش از 21میلیون ریال به نفع دولت کشف و ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان در این باره گفت: مطابق گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف مقادیر زیادی مواد محترقه از یک دستگاه اتوبوس مسافربری پرونده ای در این رابطه تشکیل و متهمان برای برخورد قانونی در اختیار مراجع قضایی و در نهایت تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.

جودکی افزود: به محض وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز مرکز استان بلافاصله متهمان احضار و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و احراز تخلف متهمین به واسطه عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی، شعبه اقدام به صدور رای قانونی کرد.

وی ادامه داد: برحسب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم قطعی مبنی بر ضبط کالای مکشوفه به ارزش بیش از 21 میلیون ریال را به نفع دولت صادر کرد.

جودکی همچنین به ضبط مقادیر زیادی البسه و لوازم خودرو، همچنین حدود 100 کیسه برنج و 100 کیلو گرم چای قاچاق به نفع دولت اشاره کرد و گفت: در این راستا متهمان به پرداخت بیش از 45 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.