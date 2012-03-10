نیروی انتظامی با برهم زنندگان آسایش مردم برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان در اطلاعیه ای تاکید کرد: همه ساله در حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال گزارش های تکان دهنده ای از نابینایی و ناشنوایی کودکان، سکته های قلبی افراد مسن، سقط جنین زنان باردار، صدمات شدید بدنی و حتی مرگ جوانان و نوجوانان هستیم و این موارد به خاطر چند لحظه ابراز شادی و تخلیه هیجان از سوی برخی افراد ناآگاه و ماجراجو اتفاق می افتد.

فرماندهی انتظامی استان سمنان در این اطلاعیه از شهروندان خواسته است برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار از قرار دادن وسایل آتش بازی و مواد منفجره مانند ترقه، آمپول، قوطی حشره کش، کپسولهای کوچک گاز و مانند آن داخل آتش خودداری کنید.

این اطلایه می افزاید: دانش آموزان باید توجه داشته باشند، تهیه و فروش مواد محترقه طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه مهمات از مصادیق بارز جرم است و عواقب آن تعقیب کیفری می شوند.

همچنین در این اطلاعیه از دانش آموزان خواسته شده است، چنانچه از فروشندگان و یا محل های فروش مواد انفجاری و آتش زا اطلاعی دارند مراتب را به پلیس 110 گزارش کنند.

اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان در این اطلاعیه تاکید می کند: استفاده غیرمجاز از مواد محترقه علاوه بر ایجاد خسارت جانی و مالی، ‌موجب برهم خوردن آرامش و آسایش دیگر شهروندان می شود؛ ضمن اینکه اینگونه رفتارها جرم بوده و طبق قانون قابل تعقیب کیفری است.

در این اطلاعیه آورده شده است: انفجار ترقه در معابر عمومی مثل خیابانها، کوچه ها و ... مزاحمت برای دیگران محسوب می شود و هرگز در مجاورت درختان، خودروها، پارکینگ ها و مکان های حساس آتش به پا نشود.

این اطلاعیه اظهار می دارد: مواد محترقه و آتش زا در مجاورت لوازم گرما زا، در هوای گرم و حتی در جیب و درون دست ایجاد انفجار و اشتعال می کند، حتی ممکن است در اثر جابجایی و حمل و نقل، وارد شدن کوچکترین ضربه، ارتعاش صوتی و فعل و انفعالات شیمیایی نیز مشتعل یا منفجر شوند.