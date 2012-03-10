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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

صائمی خبر داد:

مدارس شهرستان میامی آماده استقبال از مسافرین نوروزی

مدارس شهرستان میامی آماده استقبال از مسافرین نوروزی

میامی-خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی از آمادگی 94 کلاس در مدارس شهرستان میامی برای اسکان مسافرین نوروزی خبر داد.

عباس صائمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمادگی مدارس شهرستان میامی برای اسکان مسافران نوروزی، گفت: مدیریت آموزش وپرورش این شهرستان تسهیلات لازم را جهت پذیرایی کامل از مسافرین و زائرین امام رضا(ع) فراهم نموده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان میامی در مسیر زائران علی بن موسی الرضا(ع) قرار گرفته است، اظهار داشت: آموزش و پرورش این شهرستان همه ساله میزبان تعداد زیادی از زائرین ثامن الحجج و مسافرین نورزی می باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی، افزود: این مدیریت با در نظر گرفتن 9 واحد آموزشی مجهز و تعداد 94کلاس در فضایی مناسب شرایط را جهت اسکان مسافران فراهم نموده است.

وی با اشاره به اینکه 47 کلاس در درجات (الف) و (ب) می باشند، افزود: این کلاسها قابلیت رزو به صورتی اینترنتی را دارند و مسافرین و زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) می توانند این کلاسها را از قبل رزو نمایند.

صائمی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 4500 نفردر این اماکن استقرار یافتند.

وی در پایان گفت: هنوز سایت رزو مسافرین به این مدیریت اعلام نشده است و به محض اطلاع به ما در رسانه ها اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 1555185

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