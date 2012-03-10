مدارس شهرستان میامی آماده استقبال از مسافرین نوروزی

عباس صائمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمادگی مدارس شهرستان میامی برای اسکان مسافران نوروزی، گفت: مدیریت آموزش وپرورش این شهرستان تسهیلات لازم را جهت پذیرایی کامل از مسافرین و زائرین امام رضا(ع) فراهم نموده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان میامی در مسیر زائران علی بن موسی الرضا(ع) قرار گرفته است، اظهار داشت: آموزش و پرورش این شهرستان همه ساله میزبان تعداد زیادی از زائرین ثامن الحجج و مسافرین نورزی می باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی، افزود: این مدیریت با در نظر گرفتن 9 واحد آموزشی مجهز و تعداد 94کلاس در فضایی مناسب شرایط را جهت اسکان مسافران فراهم نموده است.

وی با اشاره به اینکه 47 کلاس در درجات (الف) و (ب) می باشند، افزود: این کلاسها قابلیت رزو به صورتی اینترنتی را دارند و مسافرین و زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) می توانند این کلاسها را از قبل رزو نمایند.

صائمی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 4500 نفردر این اماکن استقرار یافتند.

وی در پایان گفت: هنوز سایت رزو مسافرین به این مدیریت اعلام نشده است و به محض اطلاع به ما در رسانه ها اعلام خواهیم کرد.