تنها 3 شهر ایران از کاهش روزهای یخبندان در امانند

مسعود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیرات تغییر اقلیمی و گرمایش جهانی بر اقلیم و آب و هوای ایران افزود: بر اساس پیش بینیها تا سال 2039 شاهد نیم درجه افزایش میانگین دما در کشور هستیم که تا سال 2100 شاهد 3 تا 4.5 درجه افزایش دما در کشور هستیم.
وی بیان داشت: بر اساس مدلهای پیشبینی، طی سی سال آینده به جز شهرکرد، اصفهان و بم سایر نقاط کشور با کاهش تعداد روزهای یخبندان و افزایش تعداد روزهای داغ با دمای بیش از 30 درجه سانتی گراد مواجه خواهند بود.
پژوهشگر و محقق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: بر اثر تغییر اقلیم جهانی پیش بینی میشود که بارشهای شدید در کشور به میزان 30 درصد و بارشهای فوق سنگین به میزان 39 درصد افزایش پیدا کنند.
وی بیان داشت: آیا شهرهای ما آمادگی برای آبگرفتگیهای معابر و سایر معضلات ناشی از چنین بارندگیهایی را دارند و آیا زیرساختهای ما برای مهار بارندگیهایی به میزان 360 میلیمتر آمادهاند.
جوانبخت با این پرسش که آیا برنامهای برای روبه رویی با چنین پدیدههایی در کشور داریم، اضافه کرد: کاهش سرعت باد در اغلب نقاط کشور، افزایش ساعات آفتابی در سال، افزایش شمار روزهای داغ و خشک و کاهش تعداد روزهای یخبندان از نشانههای تغییر اقلیم در کشور برشمرد.
وی ادامه داد: دمای شب و روز در حال کاهش است که این امر سبب عدم وزش باد، ماندگاری هوا و آلودگیهای هوا در شهرها میشود.
محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: افزایش شمار روزهای آفتابی میتواند زمینهساز گسترش استفاده از انرژیهای نو و خورشیدی در کشور باشد و میطلبد مسئولان توجه ویژهای به سرمایهگذاری در این بخش داشته باشند.
جوانبخت گفت: در سالیان اخیر در بخشهای مهمی از کشور که مخزن آب کشور محسوب میشوند با کاهش بارشها در بهار مواجه بودهایم.
وی ادامه داد: افزایش بارشها در جنوب غرب کشور یعنی بوشهر و خوزستان نشان میدهد که این مناطق در حال پیشروی به سمت اقلیم گرم حارهایی هستند.
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