سمنان در دو بخش فرهنگ عمومی و علمی ظرفیت های ارزنده ای دارد

محمد رضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تولید علم و مستند سازی نظریات علوم فرهنگی، وجود شخصیت های علمی، فرهنگی، ادبا، شعرا، علما، عرفا و صاحبان مکتب و سبک از ویژگی های شهرهای با هویت فرهنگ اسلامی ایرانی است که استان سمنان از این ظرفیت ها برخوردار است.

وی تصریح کرد: استان سمنان در دو بخش فرهنگ عمومی و فرهنگ علمی ظرفیت های ارزنده ای دارد که برخی بالقوه و برخی به فعلیت رسیده است و ما بر اساس اسناد بالا دستی و مزیت های نسبی و رقابتی استان در حال تدوین دو بر نامه کلان شاخص های فر هنگ عمومی و بر نامه فرهنگ علمی در این استان هستیم.

سوقندی با بیان اینکه فرهنگ یک پروسه بوده و جایگاه آن فراتر از پروژه است، اظهار داشت: استان سمنان در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و در معرض اقتصاد تجارت محور یا بازرگانی بوده، در فرآیند تحلیل تاریخی هم جفرافیای سیاسی استان "ژئوپلتیک" و هم جغرافیای فرهنگی "ژئو کالچر" بایستی مد نظر قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: تدوین دو بر نامه کلان و برنامه های پنج ساله گسترش و رشد مراکز فرهنگی، هنری و بر نامه های تحول اداری در اولویت بوده و بر خی از بر نامه های نیمه تمام که قبلا آغاز شده است نیز تدوام دارد.

وی افزود: فرهنگ از اولویت های دولت مکتبی و خدمتگزار است و این موضوع در سفرهای سوم رئیس جمهور و هیئت دولت تجلی یافت و این حرکت ظرفیت های جدیدی را در استان ها به وجود آورد.

سوقندی تصریح کرد: ما در عرصه فرهنگ دارای اسناد متقن و راهبردی هستیم و منشور فرهنگ به عنوان اصول قانونی توسط حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبیین و در ساختارهای قانونی تدوین شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اظهار داشت: متن سند چشم انداز بیست ساله نظام، اولویت های ابلاغی مقام معظم رهبری در بر نامه پنجم توسعه و در نهایت فصل اول بر نامه پنجم توسعه که فر هنگ اسلامی و ایرانی است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همه را به حرکت اصولی و قانونمدار در عرصه فر هنگ دعوت می کند.

وی بیان داشت: خصیصه فرهنگ به گونه ای است که اگر قانونمدار و شاخص محور نباشد گرفتار حاشیه ها و سلیقه ها می شود و از مرحله تئوری و نظریه پردازی به عرصه عمل و اجرا راه پیدا نمی کند و حداکثر خروجی حوزه فرهنگ نگاه سخت افزاری و عمرانی می گیرد.

سوقندی اضافه کرد: مهم تر از سخت افزار و زیر ساخت های نرم افزاری، مغز افزار و انسان افزار بوده و امروز انسان افزار مهم شبکه ای شده است، لذا حرکت قانونمدار و پرهیز از سلیقه ها و حاشیه ها ما را به اصولگرایی فرهنگی می کشاند و بر نامه ها و حرکت های فر هنگی ما را ماندگار و پایدار می سازد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در بخش دیگری در رابطه با هنرمندان گفت: ما نیازمند یک تغییر نگرش در رابطه با هنرمندان و اهالی فرهنگ هستیم.

وی با بیان اینکه بدون وجود هنرمندان و جامعه فرهنگی هنری ساختارهای فرهنگی معنا ندارد اظهار داشت: فلسفه وجودی ما جامعه فر هنگی، هنری است.

سوقندی در پایان از ساماندهی بانک جامع، جامعه فرهنگی، هنری در قالب نرم افزار ها و بانک های تخصصی خبر داد.

