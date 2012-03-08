حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد ظهر پنج شنبه در مراسم گردهمایی مروجین کشاورزی استان کردستان اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی فقط به عهده دستگاه های دولتی به ویژه اداره کل منابع طبیعی نیست بلکه باید با مشارکت و همکاری تمامی مدد کاران، مسئولان و کشاورزان این مهم به یک فرهنگ عمومی در سطح جامعه تبدیل شود.

وی افزود: تمام مردم به خصوص بهره برداران از منابع طبیعی باید ضرورت حراست از منابع طبیعی را مد نظر قرار دهند چرا که منابع طبیعی از سرمایه های ملی است و باید به خوبی از آن محاظت کرد و به نسل های آینده انتقال داد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه مشارکت مردم موجب رونق منابع طبیعی می شود، یادآور شد: یکی از مهمترین اصول در احیا و نگهداری منابع طبیعی که موجب رونق این منابع خدادادی می شود مشارکت مردم در این عرصه برای حفاظت از آن است.

وی با بیان این مطلب که علم سنتی و روش های بهره وری سنتی در بطن جامعه همچنان وجود دارد و باید از آن استفاده کرد، بیان کرد: تلفیق علم و تجربه می تواند در راستای حفاظت از منابع طبیعی و تولید بیشتر موثر باشد.

حسن نژاد یادآور شد: در استان کردستان بیش از دو هزار گونه ای گیاهی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود گیاهان مفید از بین رفته و گونه های مهاجم روند رو به رشدی بیشتری را پیدا می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه سال است که به طور مداوم سن ها در مزارع روند رو به رشد را طی می کنند و باید در راستای نابودی آنها از روش های علمی استفاده شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه بحث هجوم سن به مزارع بسیار بالا است، گفت: برای جلوگیری از نابودی مزارع گندم 300 نفر را برای آموزش دادن و شیوه سمپاشی به کشاورزان بسیج کرده ایم.

این مراسم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در منابع طبیعی و 250 نفر از مروجان کشاورزی استان در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی کردستان برگزار شد.