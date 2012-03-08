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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

حجازی اعلام کرد:

یک چهارم درآمد شهرداریها از محل کمیسیون های ماده 100 است

یک چهارم درآمد شهرداریها از محل کمیسیون های ماده 100 است

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار مرکز مازندران گفت: یک چهارم درآمد شهرداریهای استان گیلان از محل کمیسیون ماده صد انجام می شود.

به گزارش خبرنگارمهر،سید علی حجازی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهری استان افزود: عدم رسیدگی دولت به شهر و خدمات رسانی بیشتر به روستاها منجر به مهاجرت شهرنشینان به داخل روستا شد.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی برای رفاه شهروندان در محیط شهری همکاری نمی کند، افزود: همه شهروندان از شهرداری انتظار دارند تا شهری را به محل امنی برای شهروندان فراهم سازد.
 
شهردار ساری از مسلط نبودن همه شهرداری بر ساخت و ساز سطح شهرداری خبرداد و افزود: عدم توان مالی بالا و نیروی انسانی ضعیف از جمله عواملی بوده که شهرداری نمی تواند بر ساخت وسازهای شهری اشراف کامل داشته باشد.
 
حجازی به کاهش ساخت و سازدر  داخل شهر اشاره کرد و افزود: با کاهش ساخت و ساز در داخل شهر تنها 50 درصد بودجه شهرداری در سالجاری محقق شده است.
 
وی افزود: شهرداری از اقدام ساخت و ساز غیرمجاز در بافت شهر جلوگیری می کند.
 
شهردار ساری درخواست راه اندازی شعبه در مرکز استان در دیوان عدالت اداری را کرد و افزود: با راه اندازی این شعبه می توان درتسریع ،تسهیل دررای پرونده زودتر اقدام شود.
 
وی به اهمیت ویژه کمیسیون ماده صد در شهرداری اشاره کرد و افزود: قضات دادگستری باید با اطلاع عمومی بر کمیسیون و دانش فنی بالا رای صادر کنند.    
 
کد مطلب 1555192

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