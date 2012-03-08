یک چهارم درآمد شهرداریها از محل کمیسیون های ماده 100 است

به گزارش خبرنگارمهر،سید علی حجازی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهری استان افزود: عدم رسیدگی دولت به شهر و خدمات رسانی بیشتر به روستاها منجر به مهاجرت شهرنشینان به داخل روستا شد.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی برای رفاه شهروندان در محیط شهری همکاری نمی کند، افزود: همه شهروندان از شهرداری انتظار دارند تا شهری را به محل امنی برای شهروندان فراهم سازد.

شهردار ساری از مسلط نبودن همه شهرداری بر ساخت و ساز سطح شهرداری خبرداد و افزود: عدم توان مالی بالا و نیروی انسانی ضعیف از جمله عواملی بوده که شهرداری نمی تواند بر ساخت وسازهای شهری اشراف کامل داشته باشد.

حجازی به کاهش ساخت و سازدر داخل شهر اشاره کرد و افزود: با کاهش ساخت و ساز در داخل شهر تنها 50 درصد بودجه شهرداری در سالجاری محقق شده است.

وی افزود: شهرداری از اقدام ساخت و ساز غیرمجاز در بافت شهر جلوگیری می کند.

شهردار ساری درخواست راه اندازی شعبه در مرکز استان در دیوان عدالت اداری را کرد و افزود: با راه اندازی این شعبه می توان درتسریع ،تسهیل دررای پرونده زودتر اقدام شود.

وی به اهمیت ویژه کمیسیون ماده صد در شهرداری اشاره کرد و افزود: قضات دادگستری باید با اطلاع عمومی بر کمیسیون و دانش فنی بالا رای صادر کنند.

