به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان بعدازظهر امروز پنجشنبه با برگزاری 14 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های پارسه تهران، مس رفسنجان، اتکای گلستان، استیل آذین سمنان، ایرانجوان بوشهر، آلومینیوم هرمزگان، پاس همدان، نساجی مازندران، کاوه تهران، نفت مسجد سلیمان و استقلال صنعتی جنوب مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در روزی که تیم استیل آذین در ورزشگاه تختی سمنان با گل‌های کاظم برجلو (11)، فرید بهزادی (17) و بهمن یوسفی (33) در مقابل تک گل سهیل نیک نام (35) با نتیجه 3 بر یک از سد پیام مخابرات فارس گذشت، تیم پیکان در زمین شهرداری اراک با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. با این نتیجه تیم پیکان 47 امتیازی شد و همچنان صدرنشین مطلق جدول رده بندی گروه "الف" باقی ماند.

از توقف تیم پیکان در خانه شهرداری اراک، تیم ایرانجوان بوشهر نهایت بهره را برد و با برتری یک بر صفر مقابل ابومسلم مشهد 41 امتیازی شد و اختلاف امتیاز خود با پیکان، صدرنشین گروه "الف" را به 6 امتیاز رساند. گل پیروزی بخش تیم ایرانجوان بوشهر را در این بازی خانگی حسن خسروی در دقیقه 68 به ثمر رساند.

امروز همچنین در گروه "ب" تیم آلومینیوم هرمزگان در خانه برق شیراز با سه گل به پیروزی رسید و با 46 امتیاز در آستانه صعود به مسابقات لیگ برتر قرار گرفت. برای آلومینیوم در این بازی خارج از خانه بهمن طهماسبی (15)، ابوالفضل ابراهیمی (19) و مجید نورمحمدی (37) گل زدند و تیم‌شان را به یک پیروزی شیرین رساندند.

این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم ماشین سازی تبریز مقابل استقلال صنعتی جنوب با یک گل تن به شکست داد. تک گل سه امتیازی تیم استقلال صنعتی را عبدالهادی خنیفر در دقیقه 85 به ثمر رساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ماشین سازی از دقیقه 62 با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می‌داد. با نتایجی که در دیدارهای گروه "ب" رقم خورد تیم آلومینیوم هرمزگان با کسب تنها یک امتیاز در چهار بازی آتی خود جواز صعود به لیگ برتر در فصل آینده را کسب خواهد کرد.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه "الف":

* پارسه تهران 3 - فولاد یزد صفر

* شهرداری اراک 2 - پیکان تهران 2

* گسترش فولاد تبریز یک - مس رفسنجان 2

* اتکای گلستان یک - سایپای شمال صفر

* استیل آذین سمنان 3 - پیام مخابرات فارس یک

* شهرداری بندرعباس صفر - صنعت ساری صفر

* ایرانجوان بوشهر یک - ابومسلم مشهد صفر

جدول رده بندی:

1- پیکان تهران 47 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 41 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 37 امتیاز

4- سایپای شمال 30 امتیاز - تفاضل گل 4+

5- فولاد یزد 30 امتیاز - تفاضل گل 2+

13- مس رفسنجان 20 امتیاز

14- صنعت ساری 19 امتیاز

گروه "ب":

* برق شیراز صفر - آلومینیوم هرمزگان 3

* پاس همدان یک - شیرین فراز کرمانشاه صفر

* نساجی مازندران 2 - تربیت یزد صفر

* کاوه تهران 2 - گل‌گهر سیرجان صفر

* نیروی زمینی تهران یک - نفت مسجد سلیمان 2

* استقلال صنعتی خوزستان یک - ماشین سازی تبریز صفر

* گهر زاگرس دورود صفر - شهرداری یاسوج صفر

جدول رده بندی:

1- آلومینیوم هرمزگان 46 امتیاز

2- ماشین سازی تبریز 34 امتیاز - تفاضل گل 5+

3- گهر زاگرس دورود 34 امتیاز - تفاضل گل 5+

4- نساجی مازندران 31 امتیاز - تفاضل گل 2+

5- پاس همدان 31 امتیاز - تفاضل گل صفر

13- استقلال صنعتی جنوب 22 امتیاز

14- برق شیراز 18 امتیاز