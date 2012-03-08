مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی اداره کل زندانهای لرستان در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: ورزش همیشه به عنوان وسیله ای برای دوری از رخوت و سستی مطرح بوده است.

ابراهیم علیپور اظهار داشت: رویکرد جدیدی که در حوزه ورزش سازمان آغاز شده بی تردید به سالم سازی فضای زندانها کمک خوبی کرده است.

وی افزود: توسعه ورزش در زندانها به گونه ای بوده که علاوه بر فعال شدن رشته های مختلف ورزشی، آمار مشارکت زندانیان در این عرصه نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.

مشارکت حداکثری زندانیان در ورزش صبحگاهی

دبیر ستاد برگزاری مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای کشور ضمن اشاره به مشارکت حداکثری زندانیان در ورزش صبحگاهی تصریح کرد: زندانیان علاوه بر حضور جدی در برنامه های ورزشی همگانی و صبحگاهی به صورت حرفه ای در برخی از رشته های دیگر مشغول به فعالیت هستند که یکی از نتایج عملکرد خوب در این حوزه امروز با مقام قهرمانی لرستان مشخص شد.

علیپور گفت: برگزاری چنین مسابقاتی می تواند در زمینه پرورش و رشد استعدادهای ورزشی مددجویان بسیار اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: لرستان با توجه به توانمندیهای خوبی که دارد می تواند به عنوان قطب ورزش سازمان زندانها ایفای نقش کند.

معاون اداره کل زندانهای لرستان تصریح کرد: برای رسیدن به موفقیت نیازمند حمایتهای مادی و معنوی سازمان و دیگر نهادها هستیم.

دبیر ستاد برگزاری مسابقات ورزشی کانون ها در ادامه ابراز امیدواری کرد که اداره کل زندانهای لرستان بتواند در آینده به عنوان یکی از استانهای اثرگذار در حوزه های مختلف اصلاحی و تربیتی، به جایگاه مطلوبی در برنامه های کلان سازمان دست پیدا کند.

نتایج مسابقات کانونهای اصلاح و تربیت کشور

اولین دوره مسابقات ورزشی مددجویان کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور با قهرمانی لرستان پایان یافت. این مسابقات به میزبانی خرمآباد، در سه رشته فوتسال، تنیس روی میز و دارت به مدت سه روز برگزار شد.

در مسابقات فوتسال که 10 تیم شرکت داشتند، لرستان اول شد و تیمهای فارس و خوزستان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند و کاپ اخلاق به تیم کرمان رسید.

در این دوره از مسابقات فوتسال مصطفی احمد از سیستان و بلوچستان به عنوان بهترین بازیکن، پژمان امیدی از فارس به عنوان بهترین دروازهبان، مهدی بابایی از کرمان به عنوان بهترین مربی و خلف عموری از خوزستان به عنوان قای گل این مسابقات معرفی شدند.

در رقابتهای دارت نیز که با حضور 14 استان برگزار شد، میرزا محمد دوستی از کرمان رتبه اول را از آن خود کرد و حسن نوروزی از لرستان دوم شد.

در پیکارهای تنیس روی میز که 11 تیم حضور داشتند، پوریا قبادی از کرمانشاه مقام اول را تصاحب کرد، مسعود فتحی زاده از خوزستان رتبه دوم را کسب کرد و ایمان پالایش از مازندران و حمید شهریاری از کرمان مشترکاً سوم شدند.