ترویج روش های نوین برای افزایش تولید در کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان نوسودی ظهر پنج شنبه در مراسم گردهمایی مروجین کشاورزی و فعالان عرصه حفاظت ا منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: منابع طبیعی ثروت عمومی است و غفلت از حفاظت منابع طبیعی برای همه عوارض منفی فراوانی به دنبال دارد.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ماست چرا که این منابع سرمایه و ثروت ملی هستند و توجه به منابع طبیعی هم از طرف شهروندان هم از طرف دولت باید به عنوان یک اصل مهم در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: حفاظت از جنگلها، مراتع، آبهای روان سلامت جسم و روح و روان عموم را به همراه دارد و توسعه فضای سبز به دلیل تولید اکسیژن برای سلامتی انسانها مفید است و این مهم در عصر حاضر که با پدیده آلودگی هوا مواجه هستیم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی یادآور شد: بیش از 373 هزار و 327 هکتار مساحت جنگل های استان کردستان است و بهترین آب و هوا را در منطقه داریم که اگر آمایش سرزمینی درست و هدفدار انجام شود از این ثروت های ملی به خوبی می توان در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت استان کردستان بهره برداری کرد.

نوسودی بیان کرد: نابودی زیستگاه اصلی سن ها به دلیل بهره وری نابجا در حال حاضر نابودی و تهیدید محیط زیست و مزارع را به دنبال دارد و باید برای جلوگیری از وضعیت برنامه ریزی بهتری را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: نباید خودخواهانه با مسائل منابع طبیعی برخورد شود و باید از روی اصول فنی و عملی همراه با تجربه نسبت به اعمال مدیریت در این بخش عمل کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: با توجه به اقدامات انجام گرفته در راستای سدسازی پیش بینی بر این است که در هشت سال آینده توانایی دو میلیارد و 500 متر مکعب را داریم و این مهم ظرفیت بسیار خوبی را در راستای توسعه بخش کشاورزی در استان فراهم می کند.

وی گفت: ذخیره این مقدار آب می تواند 250 هزار هکتار از اراضی را زیر کشت ببرد و اگر این کشاورزی با اصول علمی صورت گیرد این مقدار به 500 هزار هکتار می رسد و عملی کردن این مهم توسعه همه جانبه استان کردستان با تولید و اشتغال بیشتر را به دنبال دارد.

نوسودی نابودی مزارع را با مهاجرت افراد به شهر ها برابر دانست و گفت: مهاجرت بی رویه و پیدایش حاشیه نشینی هم سیمای شهری و هم کاربری روستا را از بین می برد و این یعنی نابودی اقتصاد و منابع طبیعی که بیشترین آسیب را به استان وارد می کند.

این مراسم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در منابع طبیعی و 250 نفر از مروجان کشاورزی کردستان در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی کردستان برگزار شد.