کمیسیون ماده 100 شهرداری به وظایف خود عمل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر پنجشنبه در هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهری مازندران در ساری افزود: کمیسیون ماده صد شهرداریها یکی از مهم ترین کمیسیون ها در داخل کشور محسوب می شود که در آن نماینده دولت، مردم و دادگستری حضور دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: از هدر رفت سرمایه های ملی در کشور نظیر جنگل تراشی، تجاوز غیرقانونی، استفاده از فرصت ها و ساخت وسازهای پشت پرده باید جلوگیری شود.

وی افزود: قاضی که عضو کمیسیون ماده صد بوده نباید صرفا امضا کند .با این کار تضییع در حقوق بیت المال و مردم خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: عدم جسارت لازم در بین مسئولان استانی منجر به عدم اجرای قانون اعمال شده در کمیسیون ماده صد شده است.

منتظری گفت: افرادی که در کمیسیون ماده صد حضور دارند باید براساس قانون باید تصمیمات را اتخاذ و اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه بی ضابطه گری در تعیین جریمه های کمیسیون ماده صد فراوان است افزود: بسیاری از شهرداران و دست اندرکاران شهرداری برای اینکه تخلفات برای شهرداری سود آوری داشته باشد از آنها چشم پوشی می کنند.

منتظری با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری ها باید قوانین و مقررات را به خوبی وارد باشند افزود: نماینده دولت و مردم و دادگستری باید در کمیسیون های ماده صد با جدیت به این موضوع مهم که حفظ حقوق بیت المال و مردم بوده تصمیم گیری کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: شهرداران با ساخت و سازهای بی رویه و توجه نکردن به آنها برای کسب درآمد شهرداری از طریق جرایم موجب تجاوز به حریم وحقوق قانونی کشور خواهند شد.

وی با بیان اینکه مازندران متعلق به مردم خاص استان نیست افزود: مازندران به شرایط اقلیمی، جنگلی و گردشگرپذیر بودن دارای یک دیدگاه ملی است و باید به آن توجه بیشتری شود.

منتظری افزود: آموزش، حقوق و دفاع از حق مردم و جنگل ها و منابع طبیعی را در استان باید جدی بگیریم.

وی گفت: خروجی این جلسه در بخش اجرای قانون کمیسیون ماده صد در دیوان اداری باید این باشد که جلو این ساخت و سازها و تصرفات ناهمگون جنگل و منابع طبیعی و تغییر کاربری استان گرفته شود.



