ساخت و ساز شهرهای مازندران سازماندهی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداریهای مازندران افزود: با توجه به موقعیت اقلیمی و فوق العاده استان باید از ساخت و ساز های بی رویه و غیرمجاز و تغیر کاربری های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی افزود: مهم ترین مشکل مازندران، تغییر کاربری و ساخت و سازغیر مجازبوده و اگر از ناحیه نهادهای مربوطه پیگیری نشود چهره استان دگرگون و جاذبه توریستی و گردشگرپذیری خود را از دست خواهد داد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: همه به عنوان نیروی نظام برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و ساخت و ساز و تغییرکاربری غیرمجاز در استان تلاش کنیم.

طالبی، از کمیسیون های ماده صد و99 خواست در ساماندهی ساخت و ساز در داخل وخارج محدوده شهری تاثیر گذار باشند.

وی گفت: ساخت و ساز و تغییرکاربری غیرمجاز در غرب استان به مراتب بیشتر از ساخت و ساز های دارای مجوز است.

طالبی ادامه داد: ساخت و سازهای غیر مجاز در غرب استان و استفاده غیر مجاز از امکان خدماتی نظیر برق، میلیاردها تومان به بیت المال خسارت وارد کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با اجرای ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در داخل و خارج محدوده شهری، هرگز به هدف توسعه شهری و نقشه های جامع و هادی در خارج از محدوده شهر دست نخواهیم یافت.

وی گفت: دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال با هماهنگی معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری، آموزش های لازم را برای کمیسیون ماده صد و99 تدارک دیده و به صورت جدی با آنها برخورد کند.

