20 هزار "سی دی" و "دی وی دی" غیرمجاز در مریوان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه و با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی شهرستان مریوان به همراه فرماندهان انتظامی بیش از 20 هزار سی دی و دی وی دی که طی چند وقت اخیر کشف و ضبط شده بود، منهدم شد و از بین رفت.

رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان مریوان در این رابطه گفت: دی وی دی و سی دی های کشف و ضبط شده به همت و تلاش نیروهای انتظامی طی چندین نوبت کشف و ضبط شده بودند.

ابراهیم محمد حسینی افزود: این دی وی دی و سی دی ها که بیش از 20 هزار عدد بودند شامل صحنه های مبتذل و غیر اخلاقی بودند که به صورت غیرقانونی تکثیر شده و توسط افراد سود جو در بازار عرضه شده بودند.

وی با بیان اینکه قانون کپی رایت حق مسلم افراد هنرمند و کسانی است که با زحمت محصولات خود را به بازار عرضه می کنند، عنوان کرد: درآمد این هنرمندان و کارگردانان و عوامل فیلم ها از راه فروش همین فیلم ها و دی وی دی ها است که متاسفانه افرادی سودجو همواره برای کسب منافع شخصی خود با تکثیر غیرمجاز از فیلم های ایرانی آنها را وارد بازار می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان در پایان عنوان کرد: نیروی انتظامی در شهرستان مریوان نظارت و با کنترل و نظارت دقیق با افراد سودجو و وارد کنندگان فیلم های مستجهن به شدت برخورد می کند.