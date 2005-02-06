" ترجمه " پانزده درصد از كتابهاي منتشره را به خود اختصاص داد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از روابط عمومي خانه ي كتاب ، 1822 عنوان كتاب طي دو هفته ي گذشته ( 3 تا 17 بهمن ماه ) منتشر شده است .



اين گزارش حاكي است كه بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي موسسه ي خانه ي كتاب ، اين كتاب ها درشمارگان 7 ميليون و 283 هزار و 336 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3997 جلد بود . اين 1822 عنوان در يك ميليارد و 520 ميليون و 946 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 208 صفحه منتشر شد .



طي دو هفته گذشته ؛ از ميان 1822 عنوان كتاب منتشره ، 933 عنوان چاپ اول و 889 عنوان چاپ مجدد ، 1540 عنوان تاليف و 282 عنوان ترجمه بود .