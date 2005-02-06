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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۰۳

طي دو هفته ي گذشته

" ترجمه " پانزده درصد از كتابهاي منتشره را به خود اختصاص داد

طي دوهفته ي گذشته ، " ترجمه " پانزده درصد از كتابهاي منتشره را به خود اختصاص داد .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از روابط عمومي خانه ي كتاب ، 1822 عنوان كتاب طي دو هفته ي گذشته ( 3 تا 17 بهمن ماه ) منتشر شده است .

اين گزارش حاكي است كه بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي موسسه ي خانه ي كتاب ، اين كتاب ها درشمارگان 7 ميليون و 283 هزار و 336 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3997 جلد بود . اين 1822 عنوان در يك ميليارد و 520 ميليون و 946 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 208 صفحه منتشر شد .

طي دو هفته گذشته ؛ از ميان 1822 عنوان كتاب منتشره ، 933 عنوان چاپ اول و 889 عنوان چاپ مجدد ، 1540 عنوان تاليف و 282 عنوان ترجمه بود .  

کد مطلب 155521

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