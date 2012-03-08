سوسن فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس یافته‌های نیویورک تایمز، یک بررسی جدید در مورد شیرین کننده مصنوعی آسپارتام انجام داد که به این نتیجه رسیدند که ممکن است این شیرین‌کننده سبب راحتی خیال مصرف کنندگان نوشابه‌های رژیمی شود.

وی بیان داشت: یک تحقیق بزرگ انجام شده توسط موسسه ملی سرطان آمریکا نشان داد که هیچ ارتباطی میان مصرف آسپارتام و افزایش خطر ابتلا به سرطان مغز یا سرطان‌های خون وجود ندارد.

این محقق و پژوهشگر اصفهانی در ارتباط با اینکه تاکنون در مورد بی‌خطر بودن ساکارین و سیکلامات به عنوان شیرین‌کننده‌های مصنوعی بحث‌های فراوانی شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه ساکارین بیش از 80 سال مصرف می‌شد بدون آنکه اثر سوء از آن مشاهده شود و این در حالی است که در دهه 1970 به زیر سؤال رفت، چون در موش‌هایی که مقادیر بسیار زیادی ساکارین مصرف کرده بودند، تومورهای مثانه پیدا شد.

وی افزود: گرچه تحریم سیکلامات در سال 1970 در ایالات متحده اجرا شد، اما این جایگزین قند، هنوز در بسیاری از کشورهای دیگر عرضه می‌شود.

فدایی اضافه کرد: امروزه بر این باورند که نتایج این مطالعه‌ بر مبنای سرطان‌زا بودن ساخارین در مورد موش‌ها صدق کرده و نباید آنها را به نوع بشر تعمیم داد.

وی با اشاره به اینکه ارائه ارقام دقیق برای سنجش میزان شیرینی یک ماده کار دشواری است، تاکید کرد: بی تردید ساکارین شیرین‌ترین ماده‌ای است که تاکنون شناخته شده است.

این پژوهشگر و محقق در اصفهان بیان داشت: در مصارف عادی، نسبت شیرین کنندگی آن به سوکروز در حدود 300 به یک است.

وی اظهار داشت: سیکلامات در حدود 30 بار شیرین‌تر از سوکروز است و شیرینی آسپارتام به طور تقریبی 200 برابر بیشتر است.

فدایی گفت: مواد شیرین کننده غیر مغذی طبیعی و مصنوعی دیگری به غیر از سه ماده‌ ذکر شده، در سراسر دنیا مصرف شده‌اند، اما این سه ماده در ایالات متحده بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: این سه شیرین‌کننده مصنوعی به طور تصادفی کشف شدند.

این پژوهشگر و محقق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: ساختارهای مولکولی ساکارین، سیکلامات و آسپارتام به نحو چشمگیری با یکدیگر متفاوت‌اند.

وی ادامه داد: گر چه ساکارین و سیکلامات در داشتن حلقه‌ای از شش اتم کربن به یکدیگر شبیه‌اند و هر دو یک اتم گوگرد دارند، اما آسپارتام کامل متفاوت است به گونه‌ای که در ساختار مولکولی آن هیچ وجه اشتراکی با دو ترکیب دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: مواد دیگری که به داشتن طعمی شیرین شناخته شده‌اند نیز انواع گوناگونی از ساختارهای مولکولی و ترکیب‌های شیمیایی دارند.

فدایی گفت: دانشمندان علوم مولکولی کامل به این تناقض‌های ظاهری در ساختار مولکولی و کار کرد فیزیولوژیک پی برده‌اند، و کم کم بر شناخت خود از این تفاوت‌ها افزوده‌اند.

