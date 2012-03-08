  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

بوداغی در گفتگو با مهر:

شش بانوی مازنی به اردوی تیم ملی فوتبال و فوتسال کشور دعوت شدند

شش بانوی مازنی به اردوی تیم ملی فوتبال و فوتسال کشور دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران گفت: با دعوت کادر فنی، سه دختر مازندران به اردوی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال و دو بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشور دعوت شدند.

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاطمه رعیت، ریحانه خوشقدم و مروارید توحیدی بازیکنان مازندرانی دعوت شده به این اردوی آماده سازی هستند.

وی بیان داشت: این بازیکنان به همراه 27 بازیکن دعوت شده دیگر از 24 اسفند به مدت 5 روز در کمپ تیم های ملی فوتبال، زیر نظر مربیان تمرین خواهند کرد.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران، از دعوت دو دختر فوتسالیست مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتسال خبر داد و گفت: نسترن مقیمی و سمانه چه کندی بازیکنان مازندرانی هستند که به همراه 14 بازیکن دیگر از روز 20 اسفند در کمپ تیم های ملی حضور خواهند داشت.

بوداغی ادامه داد: بازیکنان مازندرانی دعوت شده به این اردوها، از آمادگی مطلوبی برخوردارند و امیدواریم با تلاش و کوشش بیشتر بتوانند نظر کادر فنی را برای قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی زیر 16 سال و فوتسال بانوان جلب کنند.
 

کد مطلب 1555211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها