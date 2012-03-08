مسابقات تکواندو قهرمانی زنان مازندران در میاندرود برگزار می شود

فیض الله نفجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و بزرگسالان، برگزار می شود و شاخص ترین تکواندو کاران مازندران برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی بیان داشت: در این مسابقات یکروزه شرکت کنندگان در رشته های شکستن اجسام، حرکات نمایشی، ایروبیک تکواندو، پومسه، حرکات ابداعی، تکنیک های رکوردی و مهارتی با یکدیگر رقابت می کنند.

رئیس هیئت تکواندو مازندران افزود: قهرمانان این رقابتها با نظر کمیته فنی به رقابت های قهرمانی تکواندو هان مادانگ قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

نفجم ادامه داد: روند توجه به رشد و تربیت رده های سنی پایه در مازندران متوقف نخواهد شد و با ادامه روند فعلی، افزایش تعداد ورزشکاران مازندرانی در تیم ملی دور از دسترس نیست.

وی افزود: در مازندران استعدادهای فراوانی در رشته تکواندو فعالیت می کنند که با اجرای برنامه های بهتر می توانیم راه رسیدن آن ها را به تیم ملی و کسب عنوان های معتبر هموارتر کنیم.

