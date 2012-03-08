به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار شد از تمبر یادبود مرحوم علامه اختر رضوی و آیت الله عبدالهادی فضلی از علمای هند و عربستان رونمایی و از شخصیت این دو اندیشمند تجلیل شد.



رونمایی از ویژه نامه منتشره در خصوص این دو عالم و مبلغ عرصه بین المللی و تندیس آنان از دیگر برنامه های این همایش بود.



در این همایش که با حضور اعضای جامعه مدرسین، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای خانواده آن دو مرحوم صورت گرفت معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه در سخنانی تجلیل از اندیشمندانی که سالها عمر خود را در عرصه بین المللی صرف تبلیغ و ترویج مکتب تشیع کرده اند را از جمله وظایف این نهاد حوزوی برشمرد.



حجت الاسلام محمد جعفر علمی با بیان اینکه دعوت اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) دعوتی جهان است اظهار داشت: المصطفی تلاش کرده است در راستای عمل به این ماموریت با بهره‌مندی از منطق جهانی آموزه های اهلبیت(ع) را به زبان‌ های مختلف به مخاطبان در دنیا عرضه کند.



وی تاکید کرد: قدردانی از مجاهدت‌ های فرهنگی، علما،‌ روحانیون و دانش‌ آموختگان حوزه، ارائه طریق و الگو به نسل جوان، معرفی فعالیت‌ های حوزه‌ های علمیه از جمله اهداف برگزاری چنین همایش هایی است.



معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: عالمان و اندیشمندان بزرگی مانند الفضلی و علامه اختر رضوی نیازی به تمجید و چشمداشتی به تعریف ما ندارند اما ما باید به وظیفه خود در قبال این بزرگان عمل کنیم.



وی با اشاره به زحمات فراوان علامه اختر رضوی گفت: ایشان با اینکه متولد هندوستان بود عازم تانزانیا و آفریقا شد و در آنجا علاوه بر تالیف دهها جلد کتاب توانست تفسیر المیزان را در 13 جلد که برابر با 7 جلد تفسیر است به انگلیسی ترجمه کند.



وی اظهار داشت: ایجاد موسسات و مراکز دینی برای تربیت طلاب و مستبصرین از دیگر فعالیت های ایشان بوده است.



علمی همچنین با اشاره به خدمات الفضلی بیان داشت: ایشان با سفرهای متعدد به نجف و بغداد و مصر و حجاز و اقامت در حجاز به عنوان چهره ای علمی مطرح است و زحمات زیادی در راه ترویج مکتب اهلبیت(ع) کشیدند.



همچنین در این مراسم آیت الله تسخیری و اعرافی نیز به ارائه سخنانی پرداختند و فرزند علامه هادی الفضلی پیامی از سوی والد خود به همایش را قرائت و فرزند اختر رضوی نیز سخنانی در قدردانی از برگزارکنندگان این همایش ارائه کرد.

