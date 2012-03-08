کانون های فرهنگی مساجد مرکز اشاعه بیداری اسلامی است

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، مرکز اشاعه بیداری اسلامی محسوب می شود که به این مراکز باید بیش از پیش توجه شود.

وی افزود: باوجود تلاش برخی کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا برای نامرتبط دانستن بیداری اسلامی با بازتاب انقلاب اسلامی، مراجعه به خواستها و مطالبات مردم کشورهای مصر، تونس، بحرین، یمن و لیبی از جمله برگزاری نمازهای جمعه و شعارهای الله اکبر مبین آن بوده که نقش انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته در شکلگیری دور جدید بیداری اسلامی را نمی توان نادیده گرفت.

فوقی افزود: حرکت های بیداری اسلامی موجی بوده که حق خواهی و مبارزه با استبداد و استکبار شاکله آن را تشکیل داده که در اوج خود در تسخیر سفارت اسراییل توسط جوانان مصری و همچنین بیداری در برابر دیکتاتوری حاکمان عرب و به ویژه مقابله با عربستان جاهل بوده، جلوه گر شده است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران اظهار داشت: امروز آمریکای جهان خوار و ایادی دست نشانده آن در هیج کجای دنیا احساس امنیت نمی کنند و منافع خود را در کشورهایی که با تمسک به انقلاب اسلامی ایران، موجی از بیداری اسلامی را در خاورمیانه پدید آورده اند در خطر دیده و بر انزوای جهانی آنها افزوده می شود.

وی با تاکید اینکه بیداری اسلامی نشات گرفته از افکار ناب انقلاب اسلامی ایران در سطح جهان است، افزود: انقلاب شکوهمند انقلابى غایت‏گرا، آرمانگرا، اسلامگرا و عالمگیر و جهان‏شمول و بى‏نظیر در جهان اسلام است که به رهبری امام (ره) هدایت شد و تحولى شگرف در عرصه روابط بین‏الملل و در معادلات سیاسى دولت هاى جهان پدید آورد.

فوقی تصریح کرد: این رهبر تاریخ ساز، انقلابى را بنیان نهاد که همانند تیغى دو لبه همزمان علیه کمونیسم و کاپیتالیسم به کار گرفته شد و ایشان با هدف مقابله با سلطه ابرقدرتهاى شرق و غرب، ملل اسلامى را با رویکردى مجدد به ارزشهاى اسلامى فرا خواندند.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران بیان کرد: بیداری اسلامی ملل مسلمان منطقه و سقوط پیاپی دیکتارتورهای دست نشانده در کشورهای مسلمان، استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را از وضعیت آینده خود به وحشت انداخته است.

وی ادامه داد: رسالت مسجد باید در مقابله با جنگ نرم دشمن باشد زیرا دشمن در جنگ نرم اعتقادات دینی جوانان را هدف قرار داده است تا دین را از جامعه بردارد زیرا جنگ نرم دشمن، امروزه جنگ دین و اعتقادات دینی است.

فوقی با اشاره به توطئه های دشمنان، افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به سال همت مضاعف و تلاش مضاعف باید فعالیت های مسجد با یک پیوست فرهنگی آغاز شود زیرا اعتقاد داریم که رسالت مسجد، مقابله با جنگ نرم دشمن است.

18 اسفند، سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

