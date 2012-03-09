علی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی نظام آموزشی کشور برای ایام نوروز اظهار داشت: توزیع پیک‌های نوروزی در میان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی هر ساله در سطح استان و در سراسر کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه پیک‌های نوروزی تنها میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی توزیع می‌شود، ادامه داد: در سال جاری و برای عید نوروز 91 حدود 500 هزار پیک نوروزی در میان دانش‌آموزان موجود در سراسر استان توزیع می‌شود.

کارشناس مسئول گروه تکنولوژی و گروه‌های ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر پیک‌های نوروزی در مناطق آموزش و پرورش موجود در سطح استان توزیع شده است و از 24 اسفند ماه جاری نیز پیک‌های نوروزی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه پیک‌ها نوروزی تنها برای افزایش اطلاعات دانش‌آموزان در ایام نوروز در میان آنها توزیع می‌شود، اضافه کرد: بر خلاف اینکه در سال‌های گذشته به پیک‌های نوروزی به صورت تکلیف محور نگاه شده است اما پیک‌های نوروزی در سال جاری با نگاه تکلیف محور میان دانش‌آموزان توزیع نمی‌شود.

حمیدی بیان داشت: دانش‌آموزان باید برای دریافت پیک‌های نوروزی در دوره ابتدایی 400 و در دوره راهنمایی 500 تومان بپردازند.

