کانون های مساجد نماد حفظ وحدت در جامعه اسلامی هستند

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسجد بهترین پایگاه برای حفظ وحدت در جامعه اسلامی بوده و کانون های فرهنگی و هنری مساجد بهترین عنصر برای جذب جوانان مسجدی محسوب می شود که توجه به این مراکز مهم ضروری است.

وی با اشاره به کارکرد کانون های فرهنگی و هنری مساجد، اذعان داشت: کارهای فرهنگی با ایجاد انگیزه و رغبت بستر حضور جوانان را در مسجد فراهم می آورد و آنان را با تقوا، نماز و بندگی خدا نزدیک می سازد.

ابراهیمی با بیان تلاش دشمنان در تهاجم فرهنگی، اظهار داشت: بالا بردن بار فرهنگی، اعتقادی و دینی جوانان در عصر حاضر از وظایف ذاتی کانون های فرهنگی هنری مساجد است که باید به این بخش از کارکرد کانون توجه ویژه داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان داشت: افزایش بصیرت، دوری از شعار گرایی، ایجاد تعاون و همکاری از مهم ترین کارکرد کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

وی اذعان کرد: کانون های مساجد با ایجاد وحدت و انسجام در اقشار مختلف به ویژه جوانان اقتدار، پیروزی و عزتمندی مسلمانان را تقویت کرده و پایه اعتقادی جوانان را در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی مستحکم تر می سازد.

ابراهیمی عنوان کرد: مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد تلاش نمایند با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری متنوع و پربار، نونهالان و نوجوانان را برای انس با مساجد ترغیب کنند.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد تا فضای فرهنگی و هنری مساجد با حضور جوانان و یاری جستن از پیشکسوتان امور مساجد مکانی معنوی باشد تا شهروندان یا ساکنین آن محدوده فعالیت های موثر انجام و ارائه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش بسیار مهمی در تمام عرصه های زندگی دارند که باید به این مراکز عنایت ویژه داشت.

