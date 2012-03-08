مراسم سالگرد طلبه شهید سید مصطفی محمودی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر پنج شنبه و با حضورمسئولان ورامین و جمعی از مردم این منطقه، در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی پدراین شهید و نماینده ولی فقیه در این شهرستان، برپا شد.

سید احمد احمدی معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین دقایقی به ذکر خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار پرداخت.

گفتنی است طلبه شهید سید مصطفی محمودی گل سرسبد خاندان امام جمعه شهرستان ورامین که از فرزندان امام جمعه شهرستان و از عناصر تأثیرگذار دوران انقلاب، دفاع مقدس و تمامی عرصه های دفاع از ارزشهای اسلام بود.

همسر ایشان مرحومه خانم صدیقه سادات صوابکار و بانویی پاکدامن، شجاع و مجاهد پرور بود، بنابراین در دامان این مادر بزرگوار چنین فرزندان خدوم و مجاهدی پرورش می ‌یابند.

زندگینامه شهید سید مصطفی محمودی

سید مصطفی در سال ۱۳۳۶ در گلپایگان متولد شد ودر دوران نوجوانی در مجالس اهل بیت(ع) مدیحه سرایی می‌ کرد.

وی در سال ۱۳۵۶ دیپلم ریاضی خود را دریافت کرد و به خدمت سربازی اعزام شد و به فرمان امام راحل(ره) جزو نخستین گروههای فراری از پادگان بود و پس از پیروزی انقلاب به پادگان مراجعت کرد.

شهید سید مصطفی در دوران مبارزه با رژیم در برپایی تظاهرات، پخش نوارها، اعلامیه های حضرت امام(ره) فعال بود.

وی پس از پیروزی انقلاب در راستای استقرار امنیت در کمیته انقلاب اسلامی فعالیت می کرد، برای کمک به کشاورزان در دروکردن گندم حضور می‌ یافت، مبلغان را برای ارشاد و هدایت مردم به روستاهای ورامین می برد .

همچنین این شهید به همراه تعدادی از دوستان به ویژه سید هادی احمدی به کمک زلزله زدگان قائن در استان خراسان رفت.

شهید سید مصطفی محمودی به خاطر علاقه مندی به علوم حوزوی به قم عزیمت کرد و مشغول تحصیل علوم دینی شد ولی با شروع جنگ تحمیلی وی از طریق بسیج قم به جبهه اعزام شد.

وی با حضور در گروه جنگهای نامنظم شهید چمران به دفاع از انقلاب و کشور پرداخت بالاخره وی با همرزمانش در ۱۹ اسفند ماه سال 59 در جبهه مالکیه، سوسنگرد به شهادت رسید.

این شهید ۲۰ روز قبل از شهادتش مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفته بود ولی پس از معالجه دوباره عازم جبهه شد و بالاخره به لقای پروردگارش شتافت.

پیکر وی پس از تشییع باشکوه در شهر مقدس قم پس از طواف در حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه(س) و بعد از اقامه نماز بر پیکرش توسط پدر صبورش در گلزار شهدای شیخان قم به خاک سپرده شد.