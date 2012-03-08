نمایشگاه بهاره شهرستان دماوند تا 25 اسفند دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جعفری افزود: هدف از برپایی نمایشگاههای بهاره، تأمین مایحتاج عمومی مردم در روزهای پایانی سال با قیمت مناسب و کیفیتی مطلوب است.

وی گفت: این مجموعه در صدد است تا با پاسخگویی حداکثری به نیازهای مردم و ارائه تخفیف برای کالاهای مورد نیاز، تعادل قیمت را در بازار پر تقاضای شب عید حفظ و رضایت شهروندان و مردم را فراهم کند.

جعفری ادامه داد: امسال سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای بهاره در شهر دماوند(گیلاوند) با 54 غرفه، شهر "آبسرد" با 40 غرفه و "رودهن" با 50 غرفه تا 25 اسفندماه فعال است.

وی بیان داشت: دراین نمایشگاهها اقلام اساسی مردم به ویژه پوشاک، کیف، کفش، خشکبار، میوه، مواد پروتئینی و غذایی با قیمت مناسب و تخفیف 10 تا 15 درصد کمترازقیمت بازارعرضه می شود.

24 پایگاه کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

مدیر کمیته امداد شهرستان دماوند گفت: 24 پایگاه ثابت و سیار کمکهای شهروندان در حوزه شرق استان تهران را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند.

سعید فلاح افزود: از این تعداد پایگاه، 12 مورد آن در حوزه شهر دماوند و رودهن و 12 پایگاه دیگر در شهرهای بومهن و پردیس کمکهای مردم را جمع آوری می کند.

وی با اشاره به اهمیت احسان و نیکوکاری بیان داشت: اهمیت احسان و نیکوکاری به سالروزتأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در 14 اسفند با هدف کمک به نیازمندان و خانواده های بی سرپرست باز می گردد.

فلاح ادامه داد: حضور مردم در جشن نیکوکاری بسیار چشمگیراست و این موضوع موجب شده تا در روز جمعه پایگاههای فرعی نیز در ستادهای نماز جمعه منطقه مستقر شوند.

وی از حمایتهای بی دریغ نهادها و ادارات شهرستان در شرکت در این روز ارزشمند خبر داد و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در کمک رسانی به نیازمندان منطقه داشته است، چرا که بیش از هشت هزار قلک در بین دانش آموزان توزیع شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است.

تعالی کشور و جامعه منوط به تقویت فرهنگ کمک به یکدیگر است

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: تعالی کشور و جامعه منوط به تقویت فرهنگ کمک به یکدیگراست.

سیدقاسم حسینی در خصوص هفته احسان و نیکوکاری افزود: خداوند متعال به جامعه ای عنایت و توجه دارد که افراد جامعه همچون یده واحده به یاری یکدیگر بشتابند و نسبت به سرنوشت همنوعانشان بی تفاوت نباشند.

وی بیان داشت: ایجاد بستر خیرخواهی و یاری به دیگران، امری پسندیده در راستای فقرزدایی و تعالی کشور و جامعه است.

این مسئول یادآورشد: تقویت روحیه فداکاری، گذشت، دستگیری و حمایت از دیگران بر اساس توصیه همه انبیای الهی و بزرگان در زندگی فردی و اجتماعی ضروری است و مایه آرامش بیشتر زندگی تحصیلی، اجتماعی و فردی را فراهم می کند.

وی با اشاره به فرهنگ شکوهمند اسلام، انفاق در راه خدا را از مصادیق احسان و نیکوکاری برشمرد و ادامه داد: روایات و آیات بسیاری بر این عمل و رفتار پسندیده تأکید کرده اند و قرآن مجید اجر و مزد انفاق در راه خدا را 700 برابر بیشتر می داند.