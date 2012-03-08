دومین همایش تخصصی راهنمایان محلی استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش تخصصی راهنمایان محلی گردشگری استان قزوین با حضور 170 نفر ظهر پنجشنبه در موزه شهر قزوین برگزار شد.



نادر محمدی در این همایش گفت: کلیه مناطق استان قزوین به خصوص مناطقی که جاذبه های طبیعی دارند مانند آبگرم ها، جاذبه های تاریخی، بناهای قدیمی برای پذیرایی از مسافران نوروز آماده شده اند.



وی افزود: با اطلاع رسانی اصولی و آماده سازی ورودی های شهر قزوین تلاش می کنیم تا گردشگرانی که وارد استان می شوند به صورتی هدفمند این بناها را بازدید کنند.



محمدی تصریح کرد: شرایط را به گونه ای فراهم می کنیم تا هر فردی که وارد استان می شود بتواند هم از جاذبه ها بازدید کند و هم اگر قصد بازدید از استان را ندارد با توضیحاتی که راهنمایان محله می دهند راغب شوند که در استان ما چند ساعتی توقف کرده و برخی مناطق را ببینند.



وی تعیین نانوایی های کشیک که به صورت شیفتی کار می کنند و خدمات مکانیکی و سایر نیازها را از دیگر کارهای انجام شده دانست و افزود: با تهیه بروشور و اعلام مراکز خدماتی راهنمایی لازم به گردشگران ارائه می شود.



معاون میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: تعداد راهنمایان محله 170 نفر هستند که در 33 پایگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری 33 استان مستقر شده و به ارائه خدمت به مسافران مشغول می شوند.



این مسئول بیان کرد: با احتساب پایگاههای نوروزی هلال احمر و سازمانهای دیگر جمعا 60 پایگاه در ورودی شهرها و استانها دایر شده اند که خدمات لازم را ارائه می دهند.



وی اضافه کرد: مراکز رسمی و هتل ها و اقامتگاههای مورد نیاز شناسایی و آماده شده و از سال گذشته موضوع خانه های روستایی را در منطقه الموت آغاز کرده ایم که در سال جاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

