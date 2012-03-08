امسال، برای بازرگانی و اقتصاد سال سختی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان ظهر پنج شنبه در گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با بیان اینکه در سال 1390 یک سری فعالیتهای مثبت و کارآمد از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان از جمله انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه اصفهان شکل گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه این اتاق افزایش 15 درصدی صدور کارت بازرگانی را پشت سر گذاشته است این امر با توجه به شرایط بازرگانی فعلی، نشاندهنده امید فعالیت خوب در سطح استان اصفهان است.
وی بیان داشت: تحریمهای اقتصادی ظلم بزرگی است که گریبانگیر این کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه نظرات مشورتی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان پس از نتیجهگیری به قوای سهگانه ارائه میشود، تصریح کرد: امسال، سال سختی برای مقوله بازرگانی و اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه مسئولان کشوری با در نظر گرفتن وضعیت واقعی کشور دستکم میتوانند برای مساعدتهای لازم تحریمهای داخلی را که در کنار تحریمهای خارجی به وجود آمده است از بین ببرند، گفت: با ایجاد همدلی در اتاق بازرگانی بدون شک ایجاد قدمهای بزرگ دور از دسترس نیست.
کسائیان در مورد سلسله مراتب اداری اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه اعضای اتاق بازرگانی هیئت نمایندگان را انتخاب و این هیئت نیز، هیئترئیسه را مشخص میکند، تصریح کرد: پس از تشکیل کمیسیونهای مربوطه، از اعضای اتاق دعوت به همکاری میشود.
نظر شما