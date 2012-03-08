به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر ظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاحیه دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات با گرایش حج و زیارت که در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم برگزار شد، با بیان اینکه پیشنهاد راه اندازی رشته تحصیلی حج از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده و ایشان نگاه برجسته‌ای به مقوله حج و زیارت دارند تصریح کرد: حج می تواند امر امت را اصلاح و مشکلات یک جامعه ای را حل کند و آنقدر مهم است که باید در طول یکسال عالمان و انسان‌های فاضل و اندیشمند بنشینند و برای حج برنامه ریزی کنند.



وی اظهار داشت: امروز هم این ضرورت احساس می شود که نتوانسته ایم از ظرفیت‌های بسیار بالای حج بهره کافی را ببریم و باید تلاش کنیم از همه ظرفیت‌ها بهره ببریم و البته نیازمند دو بخش مهم و اساسی است.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت بیان داشت: بخش اول مورد نیاز برای ما نیروی انسانی برای داخل و خارج کشور است زیرا حج امروز با گذشته بسیار متفاوت شده و سطح تحصیلی و گرایشات فکری زائران بالاتر رفته و توقع از کاروان‌ها و روحانیان کاروان‌ها بسیار بیشتر شده است.



وی تاکید کرد: برای این کار فعالیتهایی هم صورت گرفته تا زائران آمادگی بیشتری برای این سفر داشته باشند و روحانیان نیز اطلاعات و معلومات بیشتر و گسترده تری برای افزایش بهره مندی از ظرفیت حج فراگیرند.



نیروی انسانی متخصص؛ نیاز اصلی برای حج و زیارت



حجت الاسلام قاضی عسکر اضافه کرد: یکی دیگر از نیارهای اصلی ارتباط میان مسلمانان است که از اهداف حج است و در روایات ما هم بر آن تاکید شده و با بیداری اسلامی شعاع این کار افزایش یافت.



وی تاکید کرد: بهترین ظرفیتی که ما الان می توانیم برای انتقال پیام اهلبیت و انقلاب اسلامی استفاده کنیم حج است؛ الان اگر بخواهیم مبلغی را به دیگر کشورها اعزام کنیم هزینه زیادی می برد در حالی‌که ما هیچ هزینه دولتی نداریم و هزینه ها بر دوش مردم است ولی حج فرصت خوبی برای ارتباط گیری با ملل مسلمان در دیگر کشورهاست.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت بیان داشت: الان حدود یک میلیون نفر به حج می‌روند که با توجه به تنوع مخاطب و نیازها نمی‌توانیم هر کسی را انتخاب کنیم؛ در گذشته اگر فردی زبان بلد بود کفایت می‌کرد اما امروز آشنایی با فرقه هایی مانند وهابیت که فعالیت گسترده ای دارد بسیار مهم است و مبلغ باید روش‌ها و شیوه‌های تبلیغ و طرز تفکر آنان را بداند و بداند چگونه پاسخ آنها را بدهد.



راهیابی 20 نفر به رشته حج و زیارت



وی اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث شده تا ما رشته حج و زیارت را راه اندازی کنیم که تعداد 40 نفر از میان 430 نفر برای این رشته انتخاب شدند و با برگزاری مصاحبه نیز تنها 30 نفر موفق به راهیابی در این مقطع و این رشته شده‌اند.



حجت الاسلام قاضی عسکر ابراز امیدواری کرد تا مقطع دکتری این رشته نیز در آینده راه اندازی شود و گفت: ما متأسفانه یک روحانی شیعه زبان دان برای اعزام به برخی کشورها نداریم در حالی که امروز از ما التماس می‌کنند اما کسی را که پاسخگوی این نیازها باشد نداریم و نمی‌توانیم یک روحانی مسلط به زبان اعزام کنیم.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تأکید کرد: این شروع حرکت مهمی برای پاسخگویی به این نیاز است.