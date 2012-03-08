کوفی عنان نسبت به نظامی کردن مسئله سوریه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، "کوفی عنان" که برای دیدار با "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب به قاهره سفر کرده بود پس از دیدار با وی به خبرنگاران گفت : نظامی کردن موضوع سوریه فقط موجب وخیم تر شدن اوضاع در این کشور می شود.

عنان که برای بررسی راه های دیپلماتیک موجود برای پایان دادن به وضعیت داخلی سوریه به قاهره سفر کرده بود در ادامه گفت : موضوع سوریه بر کشورهای منطقه نیز تاثیر دارد و امیدوارم هیچ کس بطور جدی درباره استفاده از زور و گزینه نظامی فکر نکرده باشد.

این درحالی است که یکی از نمایندگان سازمان ملل نیز به سوریه سفر کرده است.