کاروان راهیان نور دانشجویان مازندران عازم جنوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان شامل بیش از 250 دانشجوی دختر، بیش از 100 دانشجوی پسر و تعدادی از مسؤلان دانشگاه بوده که به مدت هفت روز به این مناطق اعزام شدند.

طبق سنوات گذشته اعزام کاروان راهیان نور دانشگاه مازندران در قالب سه طرح در حال برگزاری است که بخش اول آن اعزام معاونان دانشگاه، رسای دانشکدهها و اعضای هیئت علمی بوده که در بهمن ماه به این مناطق اعزام شدند.

بخش دوم دانشجویان و بخش سوم کارکنان دانشگاه به همراه خانواده های آنان بوده که در فروردین ماه 91 به این مناطق اعزام خواهند شد.

هدف از اعزام این کاروان ها قدردانی از تلاش همه شهیدانی است که در راه آسایش و آرامش ملت ایران جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

در این سفر از محل شهادت شهید چمران، منطقه عملیاتی فکه، منطقه عملیاتی فتح المبین و یادمان شهدای چزابه، شهدای اروند کنار، شهدای شلمچه، شهدای هویزه و مقبره شوش دانیال و موزه دفاع مقدس بازدید می شود.

