54 پهنه بافت فرسوده در شهرستان اصفهان وجود دارد

مسعود نریمانی در گفتگو باخبرنگار مهر با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: بافت‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در سطح شهر‌ها به شمار می‌رود و این بافت‌ها باید نو‌سازی و باز‌سازی شوند.

وی با اشاره به اینکه ریزدانگی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های بافت‌های فرسوده محسوب می‌شود، اضافه کرد: احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده باید در چارچوب قانون انجام شود و ساماندهی وضعیت این بافت‌ها باید در دستور کار تمامی متولیان امر قرار گیرد.

معاون شهر‌سازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: محدوده بافت فرسوده اصفهان دو هزار و 157 هکتار وسعت دارد که این محدوده شامل 54 پهنه در سطح مناطق 14‌گانه اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های تشویقی و حمایتی باید برای تشویق مالکان برای احیای بافت‌های فرسوده اعمال شود، ادامه داد: بافت‌های فرسوده شامل دو بخش تاریخی و غیرتاریخی هستند و مالکان و شهرداری‌ها باید هر چه سربع‌تر به سوی احیا و نو‌سازی این بافت‌ها حرکت کنند.

نریمانی بیان داشت: عاشق‌آباد، گرکان و محله هفتون از بافت‌های فرسوده تاریخی اصفهان هستند که این بافت‌ها در حاشیه شهر قرار دارند.

