۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

نماینده ولی فقیه در کردستان:

مشارکت مردم در امور خیر باعث رفع محرومیت در جامعه می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان مشارکت مردم در امور و برنامه های خیریه را باعث رفع محرومیت در سطح جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر پنج شنبه به همراه معاون وزیر ارشاد اسلامی در محل یکی از پارگاه های جمع آوری هدایای نقدی و غیرنقدی مردم در جشن نیکوکاری واقع در میدان آزادی شهرستان سنندج حضور پیدا کرد و بر ترویج برگزاری جشن های این چنین در سطح استان تاکید کرد.

وی ضمن اهدا مبلغی به این پایگاه در جشن نیکوکاری با بیان اینکه اسلام دین تحکیم برادری و برابری بین افراد است، افزود: حق و وظیفه مسلمانان و اساس واقعی دین الهی کمک و یاری به همنوع است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه هر انسانی با استفاده از نعمت ها و بخشیدن از آن فرصت زندگی را به دیگر افراد جامعه می دهد، افزود: اولین اقدام امام راحل (ره) بعد از تثبیت نظام اسلامی تشکیل کمیته امداد در جهت خدمت رسانی و رفع نیازهای مردم محروم در سطح جامعه بود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه هر زمانی برای کمک مناسب و دارای جایگاه خاص الهی است، اعلام کرد: دین اسلام زمان های خاصی را برای بیشتر کردن توجه و افزایش مقادیر کمک های مسلمانان به همنوع خود مشخص کرده است که در ایران این زمان ها در فرصت های مختلف تکرار می شود.

وی استقبال مردم متدین ایران و به خصوص کردستانی ها از این برنامه های ارزشمند را بیشتر و ملموس تر از هرجایی دانست و اعلام کرد: مردم متدین با دادن زکات و صدقات خیر هم در این دنیا کار مورد پسند و رضایت بخشی انجام می دهند و هم برای آخرت خود و خانواده خود توشه ای با برکت فراهم می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان حضور مردم در این برنامه ارزشمند را راهی برای ارسال خیرات و نهی از آفات دانست و بیان کرد: صدقات و حمایت مردم توانمند از افراد کم توان بلایای طبیعی را کم اثرتر و نابود می کند.

