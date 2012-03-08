اردبیل ییلاق ایران است/اختلاس در دستگاه های دولتی را تائید نمی کنم

سید حسین صابری بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اردبیل از هر نظر یک استان استثنایی است و باید به عنوان متولیان این جامعه هنر معرفی استان اردبیل را به جامعه ایرانی و جهانی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اگر اردبیل را به صورت صحیح به دیگران معرفی کنیم، هنر بزرگی کرده ایم، افزود: معرفی این استان به عنوان منطقه گردشگری توفیقات بزرگی دارد و باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیرساختها را تامین و از این فرصت برای ارتقا صنعت استان بهره گیریم.

استاندار اردبیل با اشاره به نزدیکی تعطیلات نوروزی تصریح کرد: باید شرایط استفاده بهینه از نوروز برای مردم مهیا شود تا مردم ایام شاداب و خوشی داشته باشند و با مطرح کردن توفیقات جامعه و مردم نوروز خوبی را رقم زد.

وی به هماهنگی لازم برای کنترل و تنظیم بازار اشاره کرد و یادآور شد: بازار اسلامی باید تابع مردم و شرایط مردم باشد و اصناف با رعایت حدود سعی کنند تخلف و گرانفروشی نکنند ضمن اینکه با تنظیم بازار به شدت با گرانی مبارزه خواهد شد.

صابری استاندار اردبیل در پاسخ به سوالی در مورد مدیرانی با مدارک پایین در سیستم اداری با وجود بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: این مدیران طی سالهای گذشته با استفاده از گزینش استخدامی وارد سیستم شده اند و نمی توان منکر آن شد.

خبرنگاران به تخلفات اداری نپردازند

وی علت اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را عدم هماهنگی بین پذیرش دانشگاه ها و فرصتهای اشتغال برشمرد و با انتقاد از ناهمخوانی تحصیلات عالیه و اشتغال در کشور تصریح کرد: این عمل ریشه فرهنگی دارد و با کارهای شش ماهه یا یک ساله هم حل نمی شود، بلکه نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت است.

صابری با اشاره به انتشار اخباری از تخلفات اداری در این استان گفت: خبرنگاران در این مورد بیشتر ننویسند چون از بیرون استان زنگ می زنند و در این مورد سوالاتی می پرسند.

این مسئول با بیان اینکه 51 نفر از بهترین مدیران داخل استانداری را برای خدمت به خارج از استان انتقال دادیم، تصریح کرد: خبرنگاران نباید از حرفهای ساده بت بسازند به خصوص در جایی که حرمت افراد مطرح است، باید از چنین حرفهایی پرهیز کنند.

تخلفات اداری در حال کاهش است

به گفته وی شبکه عظیمی از مسئولان در استان اردبیل کار می کنند اما دامن زدن به این تخلفات هم روحیات مدیران را تضعیف می کند و هم مورد سو استفاده قرار می گیرد.

استاندار اردبیل تخلفات اداری را در حال کاهش عنوان کرد و متذکر شد: تخلفاتی که من می دانم را اگر خبرنگاران بدانند مغزشان سوت می کشد اما من این تخلفات را با مکاتبات اداری دنبال می کنم چون رسالت اصلی ما برقراری آرامش و آسایش است.

وی به برخورد با مدیران متخلف اشاره کرد و افزود: در برخورد با کارمندان به احدی رحم نکردیم و این کار وظیفه ما بود که با قدرت تمام این وظیفه خود را انجام دادیم.

می توانم سخنگوی شورای شهر را دادگاهی کنم

صابری همچنین با اشاره به سخنان چندی پیش سخنگوی شهر در اعتراض به استانداری اضافه کرد: سخنان سخنگوی شورای شهر بار معنایی داشت و با استناد به قانون می شود این فرد را دادگاهی کرد، اما من ترجیح دادم به این قضیه دامن نزنم و حتی جوابیه ای هم ننوشتم چون این سخنان برای رضای خدا نیست.

وی دلیل بروز اختلاف بین شورا و استانداری را به دلیل مخالفت با طرح ایجاد مغازه در زیر پل عابر پیاده عنوان کرد و افزود: چیزی را برای خودم جمع نمی کنم بلکه از حق و حقوق خود مردم دفاع کردم و مردم برای این کار مرا دعا می کنند.

تحقق 55 درصدی تعهد اشتغال

استاندار اردبیل با اشاره به تحقق 55 درصدی تعهد استان در مورد اشتغالزایی یادآور شد: اسامی و محل کار این افراد در سایت اداره کار استان موجود است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی اینکه این اشتغالها در کجاها انجام شده در حالی که در چند سال اخیر نه تنها کارخانه بزرگی افتتاح نشده بلکه برخی از کارخانه ها نیز به تعطیلی کشیده و هزار نفر طی دو سال تنها در صنعت مبلمان استان بیکار شده اند، تصریح کرد: چنین نیست بلکه کارخانه هایی مورد بهره برداری گرفته اند، مثلا در سبلان خودرو بیش از 100 نفر کار می کنند، کارخانه آجر 100 نفر نیرو دارد و آرتا تجارت زرین نیز با 400 نفر کار می کند اما معتقدم که اینها هنر نیست و باید بیشتر کار کنیم تا سرمایه گذار خودش برای سرمایه گذاری در استان ترغیب شود.

احتمال اختلاس در دستگاه های دولتی را بررسی می کنیم

صابری با اظهار نظری متفاوت ضمن رد هرگونه اختلاس در نهادهای دولتی اضافه کرد: هیچ اختلاسی را در نهادهای دولتی رد نکردم و در این مورد هم خبری ندارم چون تا زمانی که ثابت نشود نمی توان در این مورد حرف زد.

وی با بیان اینکه این اخبار فقط به صورت پراکنده شنیده است، تصریح کرد: برای حفظ حرمت افراد از کسی یا دستگاهی نام نمی برم و در مورد اختلاسها حرفهایی شنیده ایم که داریم بررسی می کنیم، اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم.

این مسئول در خصوص شائبه ساختمان میلیاردی یکی از بانکها گفت: اطلاعی در این مورد ندارم اما این بانک، بانک دولتی نیست بلکه بانک خصوصی است.

دکترایم تقلبی نیست

وی همچنین در پاسخ به برخی اظهارات و تردیدها در خصوص مدرک تحصیلی دکتری خود تصریح کرد: در سیستم 3-3-6 نظام قدیم تحصیلات ابتدایی خود را سپری کرده ام و در سال 49 دیپلم طبیعی گرفته ام.

صابری اضافه کرد: لیسانس مدیریت بازرگانی دارم و مقطع کارشناسی ارشد را در دو مرحله قبول شدم که بار اول به دانشگاه نرفتم و بار دوم در سال 57 در رشته مدیریت بیمارستان پذیرفته شده و در این رشته فوق لیسانس گرفتم.



وی با بیان اینکه دکترای من از جمله مدارکی که روی آن نوشته "گواهی می شود" نیست، افزود: در مقطع تحصیلی دکترا نیز دوبار قبول شدم یکی در سال 72 که بعد از ثبت نام در دانشگاه به دلیل مشغله های کاری در سال 75 دانشگاه را ترک کرده و انصراف دادم اما بار دوم قبول شدم و در سال 82 نیز مدرک تحصیلی دکترای خود را از دانشگاه گرفتم که این مدرک اصل است و " گواهی می شود" نیست.

