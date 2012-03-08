100 مقاله علمی در همایش منطقه ای معماری و مصالح ساخت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میریان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش منطقه اظهار داشت: قریب ۱۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش رسید که در روز همایش ۱۲ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰ مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

وی مصالح و سازه، مصالح و مرمت و نگهداری بنا (نوسازی و بهسازی)، مصالح و ماندگاری بنا (عمر مفید)، مصالح و توسعه پایدار، مصالح و روانشناسی، محیط مصالح و الزامات محیطی، مصالح و فرهنگ مصالح و اقتصاد، مصالح و زیبا شناسی، مصالح و مبانی نظری معماری، مصالح و سبک شناسی، معماری مصالح و فرم، مصالح و ایمنی طراحی و توسعه پایدار، طراحی و روانشناسی محیط، طراحی ساختمانهای آموزشی با رویکرد ایمنی، طراحی ساختمانهای سبز با تکنولوژی های نوین در صنعت ساخت و صرفه جویی در مصرف انرژی را از محورهای همایش است.

وی گفت: در مراسم اختتامیه این همایش منطقه ای که با همکاری سازمان نظام مهندسی مازندران و ساری برگزار می شود به صاحبان هفت مقاله برتر لوح تقدیر داده می شود.

میریان، شناخت مصالح در راستای هویت بخشی به معماری ایران، شناخت مصالح به منظور ارائه راهکارهای عملی در جهت بالابردن کیفیت ساخت بناها، ارائه تجربیات فردی از نقش مصالح در معماری، ارائه تجربیات جهانی در زمینه نقش مصالح در معماری برای امروز ایران و شناخت قوت و ضعف های نقش مصالح در معماری امروزی را از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد.

