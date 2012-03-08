طلاب باید با فرهنگ مردم در منطقه تبلیغی خود آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد اختر رضوی ظهر پنج‌شنبه در مراسم تجلیل از چهرهای ماندگار حوزوی در عرصه بین المللی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به اخلاص علامه اختر رضوی اظهار داشت: ایشان از نظر امکانات بسیار ضعیف بود در حالی که برخی امکانات بسیاری دارند و نتوانسته اند کاری انجام دهند اما ایشان با وجود قلت امکانات آثاری دارند که از آمریکا تا ژاپن در دسترس محققان است.



وی اضافه کرد: کتب ایشان در دهه 70 به بیش از 15 زبان ترجمه شد و خود مردم به خصوص در آفریقای جنوبی از آنها استقبال کرده اند.



حجت الاسلام اختر رضوی عنوان کرد: انسان می تواند آثاری از خود بگذارد که در صورت اخلاص بتواند در سطح جهان اثرگذار باشد.



وی تاکید کرد: اگر بخواهم زندگی ایشان را در یک جمله خلاصه کنم این است که موفقیت ایشان در تبلیغ نه تنها چشمگیر است بلکه این موفقیت در میان مردمی که با زبان و فرهنگ آنها آشنا نبود چشمگیرتر است.



فرزند علامه اختر رضوی با اشاره به دیگر ویژگیهای مرحوم اختر رضوی بیان داشت: تبلیغ برای یک روحانی در منطقه ای که با زبان و فرهگ مردمش آشنایی دارد کار چندان سختی نیست اما ایشان از هندوستان عازم تانزانیا شد و با آنکه با زبان و فرهنگ آنجا آشنا نبود زبان را فراگرفت و مکتب اهلبیت را ترویج کرد.



وی اظهار داشت: وی به چندین زبان تکلم می‌کرد و در حالی که فراگیری زبان برای طلاب دینی مرسوم نبود به فراگیری زبانهای مختلف روآورد.



حجت الاسلام اختر رضوی تاکید کرد: چالش زبان برای حوزه امروز جدی است و طلاب باید با فرهنگ و زبان منطقه تبلیغی خود به خوبی آشنا باشند.

