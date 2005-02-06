به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در سرمقاله هفدهمين نشريه اكتشاف و توليد كه نقش فن آوري را در امور بالادستي مورد بررسي قرار داده است فناورري را عامل و ابزاري براي افزايش كارايي ، توليد و بازده وبه ويژه ايمني و بهينه سازي شرايط و محيط زندگي و درنتيجه كاهش مخاطرات زيست محيطي و بالاخره رفاه بيشتر عنوان كرده است .
درادامه اين سرمقاله آمده است كه تلاش در ارتقا فناوري نيازمند سرمايه گذاري است كه درنتيجه سود بيشتري را در قالب كاهش هزينه ها و افزايش توليد تضمين مي كند .
همچنين ، اكتشاف ، توليد ، ايمني ، بهداشت و محيط زيست و درپايان رخدادهاي علمي و آموزشي از ديگر محورهايي است كه در اين نشريه مورد بررسي قرار مي گيرد .
طرح افزايش ظرفيت توليد نفت خام ، روش هاي ازدياد برداشت نفت ، آناليز جامع مغزه در مخازن شكاف دار ، آخرين وضعيت اكتشاف و توليد ، وضعيت فازهاي پارس جنوبي وعمليات لوله گذاري صادراتي دالان ، تاكنون بي نظيربوده است از ديگر مواردي است كه در زير مجموعه محورهاي ياد شده مورد بررسي قرار گرفته است .
با موضوع نقش فن آوري در امور بالادستي نفت؛
نشريه فني تخصصي " اكتشاف و توليد" منتشر شد
هفدهمين نشريه فني و تخصصي اكتشاف و توليد با موضوع نقش فن آوري در امور بالادستي نفت منتشر شد .
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