مهدی متقیان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه نوروز 91 در دومین سال اجرای طرح استقبال از بهار با دستور استاندار قم مقرر شد که امسال نیز مانند سال 89 طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر اجرا شود.



وی گفت:‌ طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر روز جمعه 19 اسفند ماه توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی استان آغاز می‌شود.



مکان شروع پاکسازی مسجد مقدس جمکران است



وی با اشاره به اینکه مکان شروع پاکسازی مسجد مقدس جمکران است افزود: با توجه به زائر پذیری قم و اینکه مسجد مقدس جمکران پس از حرم حضرت معصومه(س) یکی از کانون های زیارتی قم محسوب می شود توجه به پیرامون آن اهمیت بسیاری دارد.



مدیر کل امور شهری استانداری قم بیان کرد:‌ این طرح در روز جمعه ساعت 7 و 30 دقیقه صبح توسط کلیه مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی و 15 درصد از پرسنل هر اداره و همچنین برخی از گروه های مردم نهاد اجرا می شود.



اختصاص بیش از 150 دستگاه ماشین آلات عمرانی برای پاکسازی



وی گفت: در این مراسم پس از سخنرانی استاندار و بازدید از بیش از 150 دستگاه ماشین آلات عمرانی دستگاه های اجرایی استان و شهرداری قم، ماشین آلات به سمت محورهای از پیش تعیین شده حرکت می کنند.



وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح مراسم کاشت نهال در بوستان زائر در اطراف مسجد مقدس جمکران با حضور استاندار انجام خواهد گرفت.



متقیان بیان کرد: پاکسازی هم به صورت دستی و هم با ماشین آلات انجام می‌گیرد.



پاکسازی در پنج شهر دیگر استان قم نیز انجام می گیرد



وی گفت: همزمان با شهر قم در پنج شهر دیگر استان قم نیز پاکسازی با هماهنگی با شهرداران و یا بخش داران مناطق و با حضور امامان جمعه این شهرها انجام می گیرد.



وی ادامه داد: ورودی‌هایی که پاکسازی می‌شوند شامل ورودی جاده قم - تهران، کوه سفید، جاده کاشان، جاده جعفریه و جاده اصفهان است.



پاکسازی از 19 اسفندماه آغاز می‌شود



مدیر کل امور شهری استانداری قم بیان کرد: روز 19 اسفند ماه روز شروع طرح پاکسازی است و در روزهایی دیگر نیز پاکسازی توسط دستگاه‌های اجرایی که دارای ماشین آلات هستند انجام می گیرد.



وی گفت: به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ابلاغ شده است که به کسبه اطلاع دهند که به بهسازی اطراف محل کسب و یا مرمت و رنگ آمیزی آن بپردازند.



وی ادامه داد: ابلاغی نیز به دیگر دستگاه های اجرایی شده است تا در هفته پایانی سال 90 نماهای ساختمان های خود را چنانچه نیاز به مرمت یا رنگ آمیزی دارد رنگ آمیزی کنند و به استقبال از بهار بروند.

