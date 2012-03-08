بنیاد نخبگان فرصتی برای رشد و شکوفایی استعداد جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطان‌خواه بعدازظهر پنجشنبه در نشست با نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: خروج نخبگان از کشور تنها مشکل ما نیست و خروج این افراد از استان خود و حضور در پایتخت نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به منظور دستیابی به رشد متوازن در کشور به نیروهای مستعد و متعهد نیاز داریم.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد این گونه افراد را از طریق بنیاد نخبگان به مناطق خود بازگردانیم. امکانات بنیاد نخبگان از سوی مسئولان تامین می‌شود تا مسئولان این بنیاد را از خود جدا ندانند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: به منظور پرورش استعدادهای درخشان در استان‌ها به مشارکت عمومی نیاز داریم و بنیاد ملی نخبگان یک فرصت مناسب برای شناسایی و بارورکردن استعدادهای جوانان است.

وی به وجود استعدادهای درخشان فراوان در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پتانسیل‌های مختلفی در استان بوشهر وجود دارد که وجود این پتانسیل‌ها در کنار استعدادهای درخشان جوانان، استان بوشهر را به عنوان نمادی از توسعه در سطح کشور معرفی کرده است.

سلطان‌خواه عزت امروز ایران را مدیون شهدا و گذشتگان این مرز و بوم دانست و ادامه داد: به منظور داشتن آینده‌ای درخشان و پر عظمت برای ایران اسلامی به نیروی انسانی متعهد و متخلق نیاز داریم.

وی با اشاره به استعدادهای جوانان ایرانی در بخش‌های مختلف اضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان ماموریت دارد تا در راستای شناسایی، رشد و پرورش استعدادها و هدایت و پشتیبانی از نخبگان کشور تلاش کند.