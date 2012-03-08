به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 100 غرفه در زمینه پوشاک، 52 غرفه در زمینه صنایع غذایی، 4 غرفه گز، 5 غرفه گوشت قرمز و سفید، 5 غرفه لبنیاتی، 16 غرفه لوازم آرایشی و بهداشتی، 16 غرفه لوازم خانگی، 13 غرفه مشاغل خانگی، 5 غرفه مصنوعات پلاستیکی، 33 غرفه در بخش کفش، 18 غرفه در زمینه کیف و 4 غرفه در زمینه خوار و بار و آجیل جانمایی شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: مجموع غرفههای این نمایشگاه بیش از 330 غرفه بوده و اقلامی نظیر مبل، فرش، چینی و بلور، پولک و نبات، پارچه و وسایل خرازی نیز ارائه میشود.
این نمایشگاه 19 تا 28 اسفند طی ساعات بازدید 15 الی 23 در محل نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.
در پایان گفتنی است، اقلام ارائه شده در این نمایشگاه از تخفیفهای ویژه برخوردار بوده و توسط بازرسان صنفی از نظر کیفی مورد نظارت قرار میگیرد.
مدیر پخش فرآوردههای نفتی اصفهان منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این حکم از خدمات محمد فرازمند در دوران تصدی مدیریت منطقه، قدردانی شده است.
در این حکم آمده است، تلاش مستمر در ارتباط با تامین، ذخیرهسازی، توزیع و فروش فرآوردههای نفتی و نظارت بر امر نگهداشت و تعمیرات ابنیه، تاسیسات، ماشینآلات، وسایل نقلیه سنگین و سبک به منظور تداوم اثربخشی و ارتقای بهرهوری، اجرای مفاد اساسنامه و خط مشیهای عمومی شرکت و نظارت مستمر بر اجرای صحیح روشها و دستورالعملهای اداری، مالی، عملیاتی، فنی و ... از جمله مسئولیتهای مهم سرپرست جدید منطقه اصفهان است که در این حکم بر آنها تاکید شده است.
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