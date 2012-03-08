ایجاد کمربند سبز در استان البرز پیگیری می شود

میرحسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها اظهار داشت: استان البرز به ویژه شهر کرج ازمناطق مهاجر پذیر و پر جمعیت کشور است که امروز تردد بالای خودرو ها و استقرار شهرکهای صنعتی متعدد در آن موجب تشدید آلودگی هوا شده است.

وی یکی از راه حل های مناسب برای تصفیه هوا در کنار سایر تدابیر لازم برای مهار آلودگی هوا را درختکاری و ایجاد جنگل های مصنوعی و کمربند سبز در اطراف کلان شهرها برشمرد.



میررجبی در این خصوص گفت: طرح کمربند سبز اطراف شهرها در حال پیگیری است و لازم است که این طرح هر چه زودتر به اجرا درآید.

وی با تاکید بر لزوم همت همگانی برای اجرای طرح کمربند سبز اذعان داشت: برای کمک به حفظ محیط زیست و هوای پاک در شهرها و جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین کاهش میزان آلودگی ها و سالم سازی محیط زیست باید موضوع احداث کمربند سبز در اطراف شهرها به طور جدی پیگیری شود.

میررجبی ادامه داد: در هفته منابع طبیعی در البرز تعداد 400 هزار اصله نهال توزیع شد که امیدواریم همه نهالها کاشته و با مراقبت تبدیل به درخت شوند و در کاهش آلودگی هوا نقش موثری داشته باشند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تاکید کرد: تمام برنامه های این اداره کل پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و عنوان هفته منابع طبیعی در سال جاری (منابع طبیعی، پشتوانه جهاد اقتصادی) هدفگذاری شده است.