به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زارع ظهر پنج شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان این مطلب اظهار داشت: در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت 469 نفر از سراسر کشور شرکت کرده بودند که بیشترین شرکتکنندگان از اصفهان بودهو از این تعداد 23 نفر از برادران و چهار نفر نیز از خواهران اصفهانی بودهاند.
وی با اشاره به اینکه مسابقات کشوری هر ساله برگزار میشود، افزود: در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت اصفهان با کسب رتبه دوم، چهار مدال طلا را در رشتههای آجرچینی، کاشیکاری کف و دیوار، قنادی و تأسیسات از آن خود کرده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان در این مسابقات یک مدال نقره در رشته فرز CNC و پنج مدال برنز در رشتههای طراحی صفحات وب، نجاری، اتصالات درب و پنجره، طراحی فضای سبز تیمی دو نفره و تراش CNC را به دست آورده است.
وی با اشاره به اینکه سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سال آتی برگزار میشود، اضافه کرد: ثبتنام این مسابقات از 15 فروردین ماه سال آینده آغاز و تا 15 اردیبهشت ماه سال آتی نیز ادامه دارد.
زارع با اشاره به اینکه تعداد جهانی رشتههایی که در این مسابقات برگزار میشود، 46 رشته است اما در ایران 29 رشته برای سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ثبتنام میشود، ادامه داد: کشور ایران در برخی از رشتهها نمیتواند در مسابقات جهانی شرکت کند.
وی با اشاره به شناسایی چالشها، فرصتها، نقاط ضعف آموزشهای مهارتی، راهبردها و راهکارهای توسعهمهارتآموزی و فرهنگسازی برای گسترش توجه به آموزشهای مهارتی در میان صاحبنظران افزود: تقویت جایگاه آموزشهای مهارتی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و نیز آشنایی با نظامهای شغلی، حرفهای و آموزشی ملی و بینالمللی از اهداف برگزاری همایشهای مذکور است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور به آموزشهای مهارتی توجه چندانی نمیشود و آموزشهای مهارتی باید در میان تمامی افراد نهادینه شود.
وی اعتبارات عمرانی فنیو حرفهای استان اصفهان در سال جاری را 14 میلیارد و 990 میلیون ریال عنوان و بیان کرد: این رقم در مقایسه با سایر استانها بسیار پایین و برای نخستین بار در استان اصفهان توانستیم با به کارگیری صنعتکاران فنی و حرفهای در طرحهای عمرانی این ادارهکل مبلغی معادل ۲۷۵ میلیون تومان صرفهجویی کنیم.
زارع افزود: در حال حاضر تعداد مراکز آموزشی فنیوحرفهای استان اصفهان، ۵۳ مرکز ثابت دولتی، ۳۲ پایگاه روستایی، ۹ مرکز در زندانها، ۲۰ تیم سیار شهری، ۲۳ مرکز در پادگانها، ۳ مرکز آموزشی در دانشگاهها و یک هزار و ۹۶۴ آموزشگاهآزاد است.
ی تصریح کرد: شعارهای "هر ایرانی یک مهارت، هر خانه یک کارخانه، هر کارگاه یک آموزشگاه و هر کارخانه یک دانشگاه" از شعارهای محوری سازمان آموزش فنیو حرفهای کشور در سال ۹۰ بود که در سال آینده نیز دنبال میشود.
نظر شما