  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۲۹

با پيام سلامت مادر و كودك برگزار مي شود

مسابقه نقاشي روز جهاني بهداشت سال 2005

ستاد برگزاري هفته سلامت دانش آموزان ايراني را به شركت در مسابقه نقاشي روز جهاني بهداشت دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد سازمان جهاني بهداشت از تمامي دانش آموزان كشورهاي عضو در منطقه مديترانه شرقي براي شركت در مسابقه نقاشي و طراحي روز جهاني بهداشت سال 2005 با "پيام سلامت مادر و كودك" و شعار امسال روز جهاني بهداشت " هر مادر و كودك را در نظر داشته باشيد"، دعوت به عمل آورد.

بر اساس اين گزارش شرط سني شركت در اين مسابقه بين 8 تا 18 سال است و دانش آموزان بايد نقاشي هاي خود را روي كاغذ معمولي كه بزرگتر از 30 در 40 سانتيمتر نباشد، نقاشي كرده و همچنين مي توانند از هرگونه وسايل رنگ آميزي استفاده كنند.

بر پايه اين گزارش دانش آموزان تا تاريخ 5 اسفند ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دفتر منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت ارسال كنند.

 

کد مطلب 155525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها