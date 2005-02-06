مسابقه نقاشي روز جهاني بهداشت سال 2005

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد سازمان جهاني بهداشت از تمامي دانش آموزان كشورهاي عضو در منطقه مديترانه شرقي براي شركت در مسابقه نقاشي و طراحي روز جهاني بهداشت سال 2005 با "پيام سلامت مادر و كودك" و شعار امسال روز جهاني بهداشت " هر مادر و كودك را در نظر داشته باشيد"، دعوت به عمل آورد.

بر اساس اين گزارش شرط سني شركت در اين مسابقه بين 8 تا 18 سال است و دانش آموزان بايد نقاشي هاي خود را روي كاغذ معمولي كه بزرگتر از 30 در 40 سانتيمتر نباشد، نقاشي كرده و همچنين مي توانند از هرگونه وسايل رنگ آميزي استفاده كنند.

بر پايه اين گزارش دانش آموزان تا تاريخ 5 اسفند ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دفتر منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت ارسال كنند.