به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی، ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از چهره های ماندگار حوزوی در عرصه بین المللی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد به تمجید از شخصیت علامه الفضلی و اختر رضوی پرداخت و اظهار داشت: فعال بودن نهاد روحانیت و عالم دینی و نه منفعل بودن از جمله ویژگی های این عالمان بوده است زیرا عالمان دینی وقتی موفق خواهند بود که با حوادث منفعلانه برخورد نکنند.



وی تاکید کرد: اگر ما منفعل شدیم حتما در زمین دشمنان بازی خواهیم کرد؛ روح عالم دین باید فرصت ساز و فرصت یاب باشد زیرا اگر تسلیم شرایط شدیم حتما دیگران برای ما نقشه خواهند ریخت و ما باید در زمین آنان بازی کنیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: رویکرد آینده نگرانه و روح امیدوارانه به آینده از دیگر ویژگی‌های این دو علامه بود؛ وقتی می توانیم فعال و پویا در مسیر آینده حرکت کنیم که نگاه مان به افق های دوردست باز باشد.



وی اضافه کرد: عالم دین در سخت ترین شرایط باید امیدوار باشد و آینده روشن را در نظر بگیرد و بن بست های میانه راه نباید آفاق دید ما را بسته و امید را در وجود ما بخشکاند.



حجت الاسلام اعرافی عنوان کرد: با تلاش عالمان بزرگ دینی در دل تاریکی حاکمیت شوروی و آمریکا، انقلاب اسلامی درآمد و جهان را روشن کرد.



وی با تاکید بر حفظ سنت حوزوی هجرت بیان داشت: جوشش حوزه و تداوم علوم اسلامی برگ درخشان ماست که در اثر مهاجرت های دلپذیر رخ داده است و حوزه را حفظ و رسالت الهی را در همه زمین های مستعد پراکنده است.



رئیس جامعه المصطفی داشتن رویکرد جهانی و بین الملل اسلامی را در ذات حوزه دانست و تاکید کرد: حوزه هایی دینی است که در ذات آن رویکرد بین المللی وجود داشته باشد و نهاد علمای دین نهادی است که به همان اندازه که برای مسلمانان ایران دل می سوزاند برای مسلمانان دیگر کشورها نیز دل بسوزاند.



وی بیان کرد: در بین الملل اسلام این کشور و آن کشور معنا ندارد و وقتی پای معرفت فرابرسد مرزهای زمینی رنگ می بازد؛ بین الملل اسلامی رویکردی است که در عالمان بزرگ دینی وجود داشته است و به همین دلیل شهید صدر انقلاب اسلامی را از آن خود می داند و جانش را در این راه فدا می کند.



عبور سالم از پیچ تاریخی نیازمند وحدت است



اعرافی افزود: امروز در پیچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند و بیداری اسلامی که رخ داده داشتن نگاه فرامذهبی و برادری با همه برادران اهل سنت و دوستی با همه مسلمانان نباید مغفول باشد و در عین حال معارف اهل بیت را بدون هر گونه واهمه ای ترویج و تبلیغ کنیم.



وی داشتن ساده زیستی و مدیریت مردمی را در ذات روحانیت دانست و تاکید کرد: امروز دورشدن از این دو ویژگی، ما و حوزویان را تهدید می کند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تجهیز طلاب به ابزار نوین روز اظهار داشت: اگر بخواهیم مشکلات جامعه بشری را حل کنیم و در پیچ تاریخی مشکلات را حل کنیم معیار عالم بودن مجهز بودن به این ابزارهایی است که برشمرده شد.



لزوم توجه به تبلیغ در قاره آفریقا



وی در ادامه گفت: قاره آفریقا که مسیحیت به دنبال مسیحی کردن آن است قاره بسیار مهمی است و ما باید با ابزار فکر و منطق دنیا را با اسلام و مکتب تشیع آشنا کنیم؛ درس این دو عالم بزرگوار به ما این است که با تحمل مصایب و مشکلات در این مسیر گام بر داریم.

