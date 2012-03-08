گسترش فولاد تبریز در خانه راه ساری متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16 امروز با دیدار تیمهای راه ساری و گسترش فولاد تبریز آغاز شد. این بازی که به میزبانی تیم ساروی در سالن سید رسول حسینی این شهر برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 4 بر 4 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.
با نتیجهای که در این بازی رقم خورد جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر درآمد:
جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- شهید منصوری
|25
|20
|2
|3
|107
|53
|54+
|62
|2- گیتی پسند
|25
|19
|5
|1
|90
|40
|50+
|62
|3- فولاد ماهان
|25
|16
|6
|3
|113
|63
|50+
|54
|4- حفاری اهواز
|25
|12
|6
|7
|90
|76
|14+
|42
|5- گسترش فولاد
|26
|12
|4
|10
|67
|67
|0
|40
|6- فیروز صفه
|25
|11
|4
|10
|74
|70
|4+
|37
|7- صبای قم
|25
|11
|3
|11
|75
|77
|2-
|36
|8- فرش آرا
|25
|8
|6
|11
|54
|65
|11-
|30
|9- پرسپولیس
|25
|9
|3
|13
|81
|99
|18-
|30
|10- ارژن شیراز
|25
|8
|2
|15
|72
|92
|20-
|26
|11- شهرداری ساوه
|25
|6
|7
|12
|50
|63
|13-
|25
|12- میثاق تهران
|25
|7
|3
|15
|46
|81
|35-
|24
|13- راه ساری
|26
|5
|5
|16
|61
|85
|24-
|20
|14- دبیری تبریز
|25
|3
|2
|20
|55
|104
|49-
|11
برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 19/12/90
* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز
* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز
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