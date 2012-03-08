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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

هفته پایانی لیگ برتر فوتسال/

گسترش فولاد تبریز در خانه راه ساری متوقف شد

گسترش فولاد تبریز در خانه راه ساری متوقف شد

هفته بیست و ششم و پایانی از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی تیم‌های راه ساری و گسترش فولاد تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز با دیدار تیم‌های راه ساری و گسترش فولاد تبریز آغاز شد. این بازی که به میزبانی تیم ساروی در سالن سید رسول حسینی این شهر برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 4 بر 4 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر درآمد:

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال 

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز
1- شهید منصوری 25 20 2 3 107 53 54+ 62
2- گیتی پسند 25 19 5 1 90 40 50+ 62
3- فولاد ماهان 25 16 6 3 113 63 50+ 54
4- حفاری اهواز 25 12 6 7 90 76 14+ 42
5- گسترش فولاد 26 12 4 10 67 67 0 40
6- فیروز صفه 25 11 4 10 74 70 4+ 37
7- صبای قم 25 11 3 11 75 77 2- 36
8- فرش آرا 25 8 6 11 54 65 11- 30
9- پرسپولیس 25 9 3 13 81 99 18- 30
10- ارژن شیراز 25 8 2 15 72 92 20- 26
11- شهرداری ساوه 25 6 7 12 50 63 13- 25
12- میثاق تهران 25 7 3 15 46 81 35- 24
13- راه ساری 26 5 5 16 61 85 24- 20
14- دبیری تبریز 25 3 2 20 55 104 49- 11

 برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 19/12/90
* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز
* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز

کد مطلب 1555253

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