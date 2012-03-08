گسترش فولاد تبریز در خانه راه ساری متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز با دیدار تیم‌های راه ساری و گسترش فولاد تبریز آغاز شد. این بازی که به میزبانی تیم ساروی در سالن سید رسول حسینی این شهر برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 4 بر 4 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر درآمد:

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- شهید منصوری 25 20 2 3 107 53 54+ 62 2- گیتی پسند 25 19 5 1 90 40 50+ 62 3- فولاد ماهان 25 16 6 3 113 63 50+ 54 4- حفاری اهواز 25 12 6 7 90 76 14+ 42 5- گسترش فولاد 26 12 4 10 67 67 0 40 6- فیروز صفه 25 11 4 10 74 70 4+ 37 7- صبای قم 25 11 3 11 75 77 2- 36 8- فرش آرا 25 8 6 11 54 65 11- 30 9- پرسپولیس 25 9 3 13 81 99 18- 30 10- ارژن شیراز 25 8 2 15 72 92 20- 26 11- شهرداری ساوه 25 6 7 12 50 63 13- 25 12- میثاق تهران 25 7 3 15 46 81 35- 24 13- راه ساری 26 5 5 16 61 85 24- 20 14- دبیری تبریز 25 3 2 20 55 104 49- 11

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 19/12/90

* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان

* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم

* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز