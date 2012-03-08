ایرانجوان بوشهر با یک گل ابومسلم مشهد را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه الف، عصر پنجشنبه و از ساعت 15:15 تیم ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میزبان تیم ابومسلم مشهد بود.

این مسابقه برای تیم ایرانجوان از حساسیت بالایی برخوردار بود و برد در این دیدار می‌توانست رده دوم این تیم در جدول ردده‌بندی را تثبیت کند و به همین دلیل ایرانجوان بازی را هجومی آغاز کرد.

هر چند در نیمه اول این مسابقه هر دو تیم توانستند موقعیت‌هایی را روی دروازه همدیگر ایجاد کنند ولی این تیم ایرانجوان بود که تیم برتر میدان بود ولی تلاش هیچ‌یک از دو تیم برای رسیدن به گل ثمری در بر نداشت.

ایرانجوان در نیمه دوم نیز از حریف خود برتر بود تا اینکه حسین خسروی در دقیقه 68 موفق شد تک گل این مسابقه را به ثمر برساند تا بازی با همین یک گل به پایان برسد.

این دیدار کارت قرمزی نداشت. بازیکنان تیم ابومسلم مشهد سه کارت زرد دریافت کردند و بازیکنان تیم ایرانجوان بوشهر هیچ کارتی نگرفتند.

ایرانجوان با پیروزی در این دیدار و کسب سه امتیاز، جمع امتیازات خود را به 41 رساند و جایگاه خود را حداقل تا هفته آینده در رده دوم جدول تثبیت کرد.

تیم پیکان، صدرنشین جدول رده‌بندی نیز در اراک مقابل تیم شهرداری این شهر به نتیجه مساوی دو بر دو دست یافت و با کسب یک امتیاز این مسابقه 47 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول یکه‌تازی می‌کند.

تیم‌های شهرداری بندرعباس ، نساجی قائم‌شهر و فولاد یزد نیز در رده‌های سوم تا پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.