اختصاص سالانه یک میلیارد تومان برای اجرای سند جامع پیشگیری از اعتیاد در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی خلدی بعد از ظهر پنج شنبه در کارگروه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان افزود: با این میزان اعتبار 70 درصد از جمعیت استان تحت پوشش برنامه‌های سند جامع پیشگیری از اعتیاد قرار خواهند گرفت که نسبت به جمعیت کشوری بسیار رضایت‌بخش است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 6 کمپ ترک اعتیاد بدون مجوز در استان فعالیت دارند که 2 کمپ با تذکرات لازم در حال اخذ پروانه تاسیس و فعالیت و یکی از این واحدها به دلیل رعایت نکردن مقررات، پلمب شد.

خلدی افزود: طی یک‌سال گذشته با فعال کردن 366 تیم فعال در قالب 169 محله شهری و روستایی، محیط‎های کاری و فضاهای آموزشی در سطح استان، 9 پروژه برای 5 سال سند جامع پیشگیری تعریف شده است که تا سال 94 اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مهمترین هدف در راستای اجرای این سند 5 ساله، جلب مشارکت مردمی در همه زمینه‎‎های فعالیت اعم از پیشگیری، فعالیت‌‌های جایگزینی و در نهایت پیشگیری اجتماع‌محور از اعتیاد است.

خلدی با اشاره به نواحی هدف تحت پوشش تا پایان برنامه پنجم افزود: تحت پوشش قرار دادن 50 محله، 36 محیط‌‌کاری، 15 محیط آموزشی، 40 مهدکودک و 3 کارگاه در دستور کار است که هزینه سرانه آموزشی هر فرد در سال 91، 10 هزار تومان است.

وی بزرگ‌ترین معضل در اجرای برنامه‎‎های سند جامع پیشگیری را کمبود نیروی متخصص عنوان کرد و افزود: طی برنامه‎ریزی صورت گرفته با برگزاری دوره‌های آموزشی از پتانسیل نیروهای موجود در کلینیک‌های شهرستان استان در جهت تربیت نیروی متخصص استفاده خواهد شد.