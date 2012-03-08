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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

در مسابقات پاورلیفتینگ/

مرتضی خدادادی نماینده خراسان شمالی به اردوی تیم ملی پیوست

مرتضی خدادادی نماینده خراسان شمالی به اردوی تیم ملی پیوست

بجنورد- خبرگزاری مهر: در مسابقات پاورلیفتینگ IPF قهرمانی باشگاههای کشور مرتضی خدادادی نماینده خراسان شمالی به اردوی تیم ملی پیوست.

دبیر هیئت آمادگی جسمانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: خدادادی ورزشکار وزن 66 کیلوگرم خراسان شمالی ضمن کسب نائب قهرمانی این مسابقات به اردوی تیم ملی پیوست.

مجید میرزایی اظهار داشت: مرتضی خدادادی تنها نماینده خراسان شمالی در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور در حالی به این رقابت ها اعزام شد که سایر استانهای کشور با حداکثر توان خود در این مسابقات شرکت کرده بودند.

وی افزود: مسابقات پاورلیفتینگ IPF قهرمانی باشگاههای کشور16 تا 24 اسفندماه در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی شهر اهواز استان خوزستان و در محل سالن نامجو این شهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 1555258

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