کانون های مساجد بستر مناسبی برای زیرسازی مهندسی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: مقوله فرهنگی دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و از ان به عناوین مختلف هجمه فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم یاد می کنند.



وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت ها برای فعالیت های فرهنگی در جامعه مهیا باشد، گفت: کانون های مساجد می تواند بستر را برای زیرساخت های فرهنگی آماده کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به این که زیرساخت فکری مناسب، توانایی مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی را دارد، گفت: این پهنه فکری خنثی کننده تهاجم فرهنگی دشمنان بوده و راه ترقی و پیشرفت را پیش روی فعالان فرهنگی قرار خواهد داد.

حجت‌الاسلام خاتمی با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ حاکی از اهمیت این موضوع است افزود: فرهنگ گنجایش پرداخت از زوایا و جنبه‎های گوناگون را داشته و سرمایه‎گذاری در آن هزینه تلقی نمی‌شود.



نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر آشنایی نسل امروز با مقوله فرهنگی ادامه داد: اگر بتوانیم زمینه را برای غنای فرهنگ اسلامی در جامعه مهیا سازیم جوانان کمتر به سمت فرهنگ های غربی کشیده می شوند.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب آژیر خطر فرهنگ را در کشور به صدا درآورده اند، بر افزایش تعداد کانون های مساجد تاکید کرد و ابراز داشت: اعضای کانون های مساجد در راستای ارتقای فرهنگ و دین جامعه باید به تولید فکر و عقیده بپردازند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: در صورتی از تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن هراسی نداریم که در جامعه به انسان سازی بپردازیم و یکی از اصلی ترین هدف های کانون های مساجد باید همین امر باشد.



وی با بیان اینکه در مقوله فرهنگی آن طور که باید، کاری انجام نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر بین نسل های اول و سوم انقلاب شکاف ایجاد شده ولذا همه متولیان و مسئولان فرهنگی وظیفه دارند تا در رفع این فاصله ها و شکاف ها تلاش کنند.



نماینده ولی فقیه در زنجان با اشاره به اینکه در بحث مهندسی فرهنگی باید در حد استان زنجان اقدام شود، گفت: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با ایده پردازی و ارائه طرح های نو و جدید بستر این کار را فراهم کنند.